ADVA Optical: Kurzfristige Rücksetzer möglich!

auch heute führt die Aktie von ADVA Optical wieder die Gewinnerliste im TecDAX an. Hier wirken die zuletzt guten Nachrichten weiter nach. Trotzdem könnte die kurzfristige Kursrally bald ins Stocken geraten.

Charttechnisch entscheidender Widerstand noch nicht überwunden!

Um das zu verstehen, schauen wir uns mal das Chartbild an. ADVA durchlebte in den letzten Monaten eine schwere Zeit, inklusive Gewinnwarnung, was den Aktienkurs regelrecht abstürzen ließ. Mit dem Tief um 4,20 Euro Ende August endete die Talfahrt jedoch und es kam zu einer ersten Erholung. Zuletzt fiel die Aktie dann nochmal unter die 5,00-Euro-Marke zurück, ohne jedoch die alten Tiefs zu testen, womit eine Art Doppelboden-Formation (W-Formation) ausgebildet wurde.

Vollendet wird diese Formation allerdings erst mit einem Anstieg über das Zwischenhoch vom 9. Oktober bei 6,45 Euro sowie dem Ausbruch über den charttechnischen Widerstand im Bereich 6,65 bis 6,70 Euro, dem zwischenzeitlichen Boden im August dieses Jahres. Im Klartext: Ab 6,45 Euro steht eine breite charttechnische Widerstandszone weiter steigenden Kursen im Weg, so dass es spätestens hier zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen und damit einhergehenden Rücksetzern kommen könnte.

Am Ende steht aber wohl ein starkes Kaufsignal!

Es ist also damit zu rechnen, dass es ab 6,45 Euro nicht mehr ganz so dynamisch weiter nach oben geht wie zuletzt. Sollte das wider Erwarten doch der Fall sein, wäre dies jedoch auch ein extrem bullishes Zeichen. Denn sobald die Marke von 6,70 Euro nachhaltig überwunden werden kann, liegt bei der Aktie ein starkes Kaufsignal mit Kurszielen von 8,00 Euro sowie später 9,50 bis 10,00 Euro vor.

Ich bin dabei überzeugt, dass es letztlich zu diesem Kaufsignal und einem weiteren Kursanstieg kommen wird. Allerdings kann die Aktie zuvor die Nerven der Anleger durchaus noch auf eine harte Probe stellen und längere Zeit zwischen 6,00 Euro und 6,70 Euro herumdümpeln. Aber erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die 6,00-Euro-Marke wäre das Positiv-Szenario ad acta zu legen, so dass man hier ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis vorfindet. Den Stoppkurs würde ich dennoch etwas weiter wählen und ihn bei 5,42 Euro platzieren.

Ein Beitrag von Sascha Huber.