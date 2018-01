ADVA Optical: Kursrakete auf der Startrampe!

Lieber Leser,

neben einigen anderen Aktien gehört bekanntlich auch das Papier von ADVA Optical zu meinen Favoriten für das neue Jahr 2018. Und tatsächlich steht die Aktie kurz vor Ausbildung eines starken Kaufsignals und somit die Kursrakete auf der Startrampe!

Managementfehler sorgten für verhunztes Jahr 2017

Bevor ich jedoch dazu komme, warum ausgerechnet die Aktie der ADVA Optical zu meinen Favoriten für 2018 zählt, müssen wir erst einen Blick zurückwerfen. ADVA hatte nämlich, in erster Linie aufgrund massiver Managementfehler, ein ziemlich verhunztes Jahr 2017. So musste man, auch wegen einer m.E. unsinnigen Übernahme (MRV Communications), mehrere Gewinnwarnungen herausgeben, was die Aktie unter Druck setzte.

Letztendlich reagierte das Management um den langjährigen und kurzfristig unter Druck stehenden CEO Brian Protiva doch noch richtig. So kündigte man erstmals seit einigen Jahren umfangreiche Entlassungen an, was für die betroffenen Mitarbeiter – keine Frage! – natürlich alles andere als schön war. Aber leider sind solche harten Entscheidungen hin und wieder leider unumgänglich, auch um andere Arbeitsplätze zu sichern.

Optimale Basis für 2018 ist gelegt!

Zwar könnte man die Verantwortung des Managements diskutieren, andererseits machen Menschen eben hin und wieder einfach Fehler. Oder wie der Volksmund zu sagen pflegt: “Wo gehobelt wird, fallen Späne.” Auf jeden Fall ist – auch aufgrund der Entlassungen – ADVA Optical für 2018 nahezu optimal aufgestellt. Denn nun trifft ein schlankes Unternehmen auf einen boomenden Markt, was zu starkem Wachstum führen sollte. Wie aber komme ich darauf, dass der Markt für Netzwerktechnik boomt?

Nun, ganz einfach! Die Telekommunikationskonzerne müssen im Zuge der Umstellung auf die 5G-Netze in die Modernisierung ihrer Netze investieren, was sie auch bereits fleißig tun. Dies erkennt man schon daran, dass Konkurrenten wie Cisco Systems über hervorragend laufende Geschäfte berichten und die Aktien daher laufen und laufen. Insofern wäre es schon eine herbe Enttäuschung, wenn dieser Boom ausgerechnet an ADVA Optical vorbeigehen würde…

Ein Beitrag von Sascha Huber.