ADVA Optical: Kursfeuerwerk dank Hedgefonds!

mit einem Kursplus von mehr als +12% ist die Aktie des Netzwerktechnikspezialisten ADVA Optical heute der mit Abstand größte Gewinner im TecDAX. Grund für den Freudensprung ist dabei die Meldung, dass ein Hedgefonds seine Beteiligung am Unternehmen erhöht hat.

Bereits kürzlich auf abgeschlossenene charttechnische Bodenbildung hingewiesen

Bereits am letzten Donnerstag, dem 16. November, hatte ich in meinem Artikel „ADVA Optical: Hier schlummert großes Kurspotenzial“ auf den bevorstehenden Abschluss einer charttechnischen Bodenbildung hingewiesen. So schrieb ich wörtlich, dass man die Aktie bis zu Kursen von 5,50 Euro einsammeln kann und hatte ein Kursziel (auf Sicht von 18 Monaten) von 8,00 bis 10,00 Euro in Aussicht gestellt.

Okay, dass es dann so schnell gehen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das ist ja nicht zu ihrem Nachteil, im Gegenteil. Auf jeden Fall kann die Aktie mit dem heutigen Kurssprung die charttechnische Bodenbildung nun endgültig vollenden, womit der Weg zu weiter steigenden Kursen geebnet ist. Es würde mich daher nicht wundern, wenn das genannte Kursziel von 8,00 Euro auch deutlich schneller als bisher gedacht erreicht werden könnte.

Hedgefonds baut Position aus und könnte dem Management Feuer machen!

Wie eingangs jedoch bereits erwähnt, haben die Anleger diese positiven Aussichten dem Hedgefonds Teleios Capital Partners des Investors Igor Kuzniar zu verdanken. Denn wie gestern Abend bekannt wurde, hat dieser seinen Anteil an ADVA Optical Mitte November von bis dato 10% auf inzwischen 15% ausgebaut. Dies ist einerseits ein Vertrauensbeweis für das Unternehmen, könnte jedoch das Management um CEO Brian Protiva unter Druck setzen.

Allerdings hatte ich diesen zuletzt ohnehin bereits kritisiert, da ich bspw. den Sinn der Übernahme der MRV Communications nicht nachvollziehen konnte. Wobei sich inzwischen in meinen Augen auch schon gezeigt hat, dass ich damit nicht ganz falsch lag. Ein Unternehmen, das vor einem neuen Boom des Marktes steht, ein unter Druck stehender CEO und ein Großaktionär, der zuletzt seine Beteiligung aufgestockt hat. Kann die Aktie da überhaupt anders als steigen?

Ein Beitrag von Sascha Huber.