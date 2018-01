ADVA Optical: Kleinere Korrektur oder größerer Absturz?

Liebe Leser,

ADVA hat zu Beginn der neuen Woche einen deutlicheren Abschlag hinnehmen müssen. Die Aktie verlor zeitweise mehr als 5 % und am Ende des Tage knapp 3 % an Wert und sackte damit in etwa auf das Niveau bisheriger Unterstützungen ab. Dennoch wurde dadurch das aktuelle Bild nicht entscheidend belastet, sodass gute Chancen bestehen, auf neue Tops zuzumarschieren. Im Detail: Die Aktie legte in den vergangenen Wochen ausgehend von der vormaligen Widerstandszone um 6 Euro deutlich zu und gewann sehr schnell 1 Euro an Wert. Dabei wurden 7 Euro überkreuzt, womit der Wert ein neues Zwischenhoch erreichte. Dass es nun zu Gewinnmitnahmen kam, ist aus charttechnischer Sicht nicht ungewöhnlich. Deshalb sind die Aussichten charttechnisch betrachtet noch immer positiv. Konkret: Die Kurse dürften mangels weiterer Widerstände noch immer die Chance haben, bis auf 9 Euro zu klettern. Erst hier wird eine Hürde sichtbar, die sich auf die Entwicklung im Juli 2017 zurückführen lässt. Insofern hat der Wert immer noch die Möglichkeit, mehr als 25 % aufzusatteln.

Nach unten hin bieten sich die genannten Unterstützungen bei 6 Euro an. Unter den fundamental orientierten Analysten sind immer noch 55 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 15 % wollen den Wert halten, 30 % ziehen einen Verkauf vor.

Technische Analysten: Kaufen?

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Trendpfeile in allen kurz- und mittelfristigen zeitlichen Dimensionen aufwärts gedreht sind. Lediglich der GD200, der bei 7,49 Euro verläuft, befindet sich oberhalb des aktuellen Aktienkurses. Formal liegt daher ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.