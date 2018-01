ADVA Optical: Kaufempfehlung, Kaufsignal, es sieht immer besser aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

größter Gewinner im TecDAX war gestern die Aktie des deutschen Netzwerktechnik-Spezialisten ADVA Optical. Meine Leserinnen und Leser dürfte das nur wenig überrascht haben. Denn gestern Morgen schrieb ich an dieser Stelle, dass mit ADVA Optical eine Kursrakete auf der Startrampe stehe.

Analyst von Hauck & Aufhäuser stößt ins selbe Horn

Doch was war jetzt eigentlich der Grund für den Kurssprung, den ich gestern ja rein charttechnisch vorausgesehen hatte. Nun, Hauck & Aufhäuser-Analyst Robin Brass hat nun seine aktuelle Studie zu der Aktie vorgelegt. In dieser schrieb er, dass die Lager der ADVA-Kunden regelrecht leer gefegt seien, was ADVA Optical neue Chancen eröffnen würde. Daher strich er seine bisherige Verkaufsempfehlung.

Konkret schrieb er quasi nahezu genau das, was ich bereits gestern geschrieben hatte. Denn aufgrund der leer gefegten Kundenlager erwartet er nun ein relativ starkes Umsatzwachstum, was sich wiederum aufgrund der niedrigen Kostenbasis (nach den Entlassungen!) in einem überproportionalen EBIT-Wachstum niederschlagen werde. Warum er dann jedoch nur ein Kursziel von 6,00 Euro ausgibt, entzieht sich ein wenig meiner Kenntnis.

Zweistellige Kurse im Laufe des Jahres möglich!

Wenngleich ich diese Studie nahezu wortgleich geschrieben haben könnte, bin ich bei meinem Kursziel deutlich offensiver. Denn was man nicht vergessen sollte: Schaut man sich die Auftrags-, Umsatz-, Gewinn- und Kursentwicklung beim Weltmarktführer Cisco Systems an, dann müsste es bei ADVA Optical in absehbarer Zeit noch deutlich besser laufen als von Analyst Brass in Aussicht gestellt.

Daher glaube ich auch, dass die Aktie gestern erst die erste Stufe einer Kursrally gezündet hat. Dabei sollte sie, schon rein charttechnisch, bis mindestens 8,00 Euro klettern können. Nach einer kleinen Konsolidierung um diese runde Marke herum, dürfte dann die zweite Stufe gezündet werden. Im Rahmen dessen halte ich dann auch Kursziele von 10,00 Euro und mehr für erreichbar. ADVA war, ist und bleibt eine spekulative und volatile Aktie, aber sie war, ist und bleibt einer meiner Favoriten für 2018.

Ein Beitrag von Sascha Huber.