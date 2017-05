ADVA Optical: Jetzt gilt es!

Lieber Leser,

zu Zeiten des Neuen Marktes, als fast alle Technologieaktien in den Himmel gelobt wurden, galt ADVA Optical als eine deutsche Cisco. Damals war Cisco Systems für kurze Zeit – mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mrd. US-Dollar – das wertvollste Unternehmen der Welt. Zwar waren die damaligen Vorschusslorbeeren sowohl für Cisco als auch für ADVA zu viel des Guten, dennoch existieren beide bis heute und könnten auf den aktuellen Kursniveaus interessant sein. Schauen wir uns an dieser Stelle aber mal nur die ADVA-Aktie etwas näher an!

ADVA Optical oder das Leben des Brian

Während bei Cisco der langjährige CEO John Chambers inzwischen den Hut genommen hat, wird der kleine deutsche Konkurrent damals wie heute von CEO Brian Protiva geführt. In Anlehnung an einen berühmten Film kann man ADVA also durchaus als das Leben(swerk) des Brian (Protiva) bezeichnen. Allein diese Kontinuität an der Firmenspitze, durch gute und schlechte Zeiten hindurch, ist dabei ein Pluspunkt für die Gesellschaft.

Doch was macht ADVA eigentlich genau? Nun, das Schlagwort lautet Netzwerktechnik. Mit den Produkten von ADVA, zu deren Konkurrenten neben Cisco Systems bspw. auch Juniper Networks gehört, werden also Netzwerke betrieben. Dazu zählen bspw. auch die Mobilfunknetze der großen Telekommunikationskonzerne, letztere zählen daher zu ADVAs Kundenstamm. Da die Netze stets und ständig aktualisiert werden müssen, entsteht ein durchaus lukratives Geschäft, dass jedoch auch gewissen Zyklen unterliegt. So klingeln bei ADVA stets bei der Einführung neuer Standards die Kassen (wie zuletzt beim Wechsel von 3G auf LTE).

Fazit: Aktie vor der Entscheidung, Kurssprung wahrscheinlich!

Die Aktie von ADVA Optical wurde zuletzt in einigen Börsenbriefen empfohlen, was ihr zu einer kurzfristigen Kursrally bis auf fast 11 Euro verholfen hat. Dann kamen die Quartalszahlen, die zwar eigentlich in Ordnung waren, allerdings den exorbitant hohen Erwartungen nicht ganz gerecht werden konnten. Folglich setzte die Aktie zu einer Korrektur in Richtung der Marke von 9,00 Euro an, die bis dato noch nicht vollständig abgeschlossen erscheint. Erst wenn die Aktie wieder in zweistellige Kursregionen, sprich über die Marke von 10,00 Euro, klettern kann, wäre dies der Fall. Mit den aktuellen Kursen um 9,85 Euro steht die Aktie jedoch kurz davor.

Sobald die Aktie die Marke von 10,00 Euro nimmt, liegt bei ADVA ein prozyklisches Kaufsignal vor. Folglich sollte sie anschließend bis über 10,50 Euro und 11,00 Euro ansteigen können. Mit einem Durchbruch über die 11,00-Euro-Marke würde das ohnehin vorliegende Kaufsignal dann nochmals untermauert und ein Kursziel von bis zu 14,50 Euro erschiene denkbar. Nach unten hin darf die Aktie dagegen die Marke von 9,00 Euro jetzt nicht mehr unterschreiten, da sonst das Bullenszenario gefährdet erscheint. Die Aktie steht zurzeit unmittelbar vor einer kurzfristigen Richtungsentscheidung mit guten Chancen auf einen positiven Ausgang.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Sascha Huber.