ADVA Optical: Ist dies eine günstige Einstiegsgelegenheit?

Liebe Leser,

ADVA Optical Networking hat nach Meinung von Charttechnikern nun gute Chancen, einen Kursgewinn auf bis zu 9 Euro oder sogar darüber hinaus zu realisieren. Die Aktie verfügt somit über ein Aufwärtspotenzial von über 20 %, heißt es nicht zuletzt aufgrund eines starken Kursgewinns zum Ende der abgelaufenen Woche. Im Detail: Die Aktie legte am Freitag um mehr als 6 % zu. Damit wurde das übergeordnete charttechnische Bild, das auf einen Seitwärtstrend hindeutet, nicht nur bestätigt, sondern verbessert. Es zeichnet sich nun ein frischer Aufwärtstrend ab, bei dem sich eine massive Erholung vollziehen könnte. Der Wert ist über die bisherigen Hürden bei gut 6 Euro geklettert und schaffte damit ein überzeugendes Comeback aus einem tieferen Tal. Die Aktie hatte zuvor in einer Abwärtsbewegung gleich zwei Tiefs unterhalb von 5 Euro realisiert und kann diese Tiefpunkte nun auch für den Marsch nach oben nutzen, heißt es. Schließlich befindet sich dort die am tiefsten liegende Unterstützung, sollte es noch einmal zu fallenden Notierungen kommen. Darüber kommen zunächst die runden 5 Euro und auch noch die 6 Euro als Haltezonen infrage.

Aktie mit deutlichen Gewinnen

Die Aktie hatte zuletzt aber deutliche Gewinne von 14 % in einer Woche geschafft und diese nun noch einmal annähernd verdoppelt. Damit findet sich insbesondere nach oben hin noch viel Spielraum. Bis zu 8,98 Euro, dem aktuellen 6-Monats-Hoch vom 10. Juli 2017, könnte es nun aufwärts gehen. Dann wären auch noch 10 Euro als runde Barriere ein mögliches Kursziel.

Aktuelle wirtschaftliche Nachrichten beziehen sich vor allem auf eine neue positive Studie. Unter den fundamental orientierten Analysten sind 55 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 15 % wollen halten und 30 % verkaufen.

Technisch betrachtet hat der Wert einen Abwärtstrend erreicht. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 7,51 Euro und ist derzeit 3,58 % entfernt. Daher liegt dennoch ein Verkaufssignal vor!

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet . . .

Ein Beitrag von Frank Holbaum.