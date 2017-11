ADVA Optical: Insider wussten wieder mal eher Bescheid

Lieber Leser,

gleich 2 Neuigkeiten bilden heute den Grund für den Kurs-Boost der ADVA Optical Networking-Aktie:

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens konnte ein Partner von ADVA, die Axians Networks & Solutions GmbH, einen der führenden deutschen Webhosting-Dienstleister (Hetzner Online) mit neuester Technologie ausrüsten. Die Installation zielt auf den kräftig angestiegenen Datenbedarf Firmen- und Privatkunden ab.

Außerdem wurde bekannt, dass ein Hedgefonds-Betreiber seit September 2017 eine Beteiligung an ADVA in Höhe von 15% hält. Die ADVA-Aktie klettert daraufhin am Dienstag um gut +12%. Wer indes einmal etwas genauer auf den Chart schaut, stellt fest:

Der Aktienkurs war vom 10. Oktober dieses Jahres bis Mittwoch vergangener Woche massiv abgestürzt. Seit dem 16. November 2017 geht es jedoch schon kräftig bergauf: Vom Tief bei 4,63 Euro am letzten Mittwoch hatte die ADVA-Notierung bis einschließlich Freitag bereits satte +26% zugelegt. Schaut man sich die dazugehörigen Umsätze an, dann stellt man schnell fest, dass die Aktie nach längerer Pause urplötzlich überdurchschnittlich (50-Tage-Durchschnitt) stark gehandelt wurde.

Das „riecht“ schon verdächtig nach Insidern, die – wieder einmal – früher von den kurstreibenden Neuigkeiten gewusst haben.

Ich kann Ihnen allerdings nur davon abraten, jetzt noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen: Bei 6,65 Euro wartet ein massiver Widerstand auf den ADVA-Kurs, der so schnell nicht überwunden werden dürfte. Zudem befindet sich die Aktie – laut dem linken Monatschart – derzeit noch in einem Verkaufssignal, das erst im August dieses Jahrs ausgebildet wurde.

Ein Beitrag von Andreas Sommer.