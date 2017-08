ADVA Optical: Ein Hoffnungsschimmer?

Liebe Leser,

ein durchwachsenes 2. Quartal, ein enttäuschender Ausblick auf das 3. Quartal und zahlreiche Analystenabstufungen hatten die Aktie der ADVA Optical Networking SE Mitte Juli von 9 auf 6 Euro regelrecht abstürzen lassen. Einige Experten monierten obendrein die geplante Übernahme der US-Firma MRV Communications. Doch dieser Deal ist nun unter Dach und Fach, wie das Unternehmen am Montag verkündete. Und siehe da: Der Kurs zeigte nach den Turbulenzen in den vergangenen Wochen prompt ein wenig Erholungstendenz.

MRV wird eine 100-prozentige Tochter

Das offizielle Übernahmeangebot lief am letzten Freitag aus. Ergebnis: ADVA Optical wurden insgesamt 79 % der Aktien von MRV Communications angedient. Damit geht das NASDAQ-Unternehmen wohl in den Besitz von ADVA über, sofern die entsprechenden Kartellbehörden ihr Okay geben. Auch für die verbleibenden 21 % der Aktien von MRV existiert bereits eine Lösung. ADVA wird diese Papiere im Zuge einer Verschmelzung erwerben. Das Börsenrecht des US-Bundesstaates Delaware sieht diese Lösung vor.

So wird MRV also zu einer 100-Prozent-Tochter von ADVA. Die Zeit wird zeigen, ob sich dieser Deal rechnen wird. Es ist naheliegend, dass man seinen Umsatz wird, was ja zuletzt ein wesentliches Problem angesichts unbefriedigender Auftragslage und hohen Preisdrucks war. Aber auf die Bilanz des 3. Quartals dürfte das Geschäft aller Wahrscheinlichkeit nach noch keine positiven Auswirkungen haben, auch wenn man damit vielen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen könnte.



Analystenempfehlungen

Buy Outperform Hold Underperform Sell 2 1 2 1 0

Analystenkursziele

Maximum Minimum Median Real (14.08.17) 12,00 € 6,00 € 8,50 € 6,65 €

Ein Beitrag von Mark de Groot.