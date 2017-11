ADVA Optical: Hier schlummert großes Kurspotenzial!

Lieber Leser,

größter Gewinner im TecDAX ist heute die Aktie des Netzwerkausrüsters ADVA Optical. Ein Grund dafür sind sicherlich die gestern nachbörslich gemeldeten sehr guten Quartalszahlen des größten Konkurrenten, Cisco Systems. Aber auch die Situation bei ADVA Optical selbst hellt sich langsam auf!

Cisco Systems übertrifft die Erwartungen

So meldete Cisco Systems gestern Abend nachbörslich einen Quartalsumsatz von 12,14 Mrd. US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,61 US-Dollar. Nachdem Cisco bei Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen die Messlatte noch tiefer gelegt hatte, konnten so die zuletzt gesenkten Erwartungen von Anlegern und Analysten (Umsatz: 12,08 Mrd. US-Dollar, Gewinn je Aktie: 0,60 US-Dollar) übertroffen werden.

Da Cisco Systems zudem auch noch einen relativ positiven Ausblick gab, konnte die Aktie nachbörslich rund +6% zulegen. Damit sieht die Aktie aus charttechnischer Sicht übrigens jetzt extrem positiv aus. Und natürlich färben diese sehr positive Entwicklungen bei Cisco Systems auch auf die Aktien der direkten Konkurrenten, zu denen neben Ericsson und Nokia eben auch ADVA Optical gehört, ab.

Aktualisierung auf 5G-Netzstandard dürfte mittelfristig für Boom sorgen!

Dies gilt umso mehr, da die großen Telekommunikationsunternehmen wie z.B. die Deutsche Telekom vor einer neuen Investitionsrunde stehen. Denn der Wechsel vom bisherigen Mobilfunknetz-Standard 4G (LTE) auf 5G steht unmittelbar bevor und dürfte in der Branche ein echter Quantensprung sein, so dass sich auch niemand einer zügigen Umrüstung entziehen kann.

Damit aber dürften auch die Geschäfte bei ADVA Optical bald wieder besser laufen. Dies trifft dann auch noch zusammen mit einem verschlankten Unternehmen (Mitarbeiter-Entlassungen wurden ja erst kürzlich angekündigt) und einem am Boden liegenden Aktienkurs. Das alles sind die perfekten Zutaten für bald wieder steigende Kurse. Zu Kursen bis 5,50 Euro kann man die Aktie daher auf Sicht von 18 Monaten m.E. einsammeln – mit der Chance auf Kurssteigerungen in Richtung 8,00 bis 10,00 Euro!

3 Gründe, wieso Sie mit dieser Aktie jetzt +8.330 % Gewinn machen!

Grund Nr. 1: Gegen diese Blockchain-Revolution ist Tesla ein Kindergarten!

Grund Nr. 2: Diese Revolution ändert das Leben von 7 Milliarden Menschen!

Grund Nr. 3: Schon am kommenden Montag wird die Aktie nur noch nach OBEN gehen!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie hinter der Revolution GRATIS zu erfahren!

Ein Beitrag von Sascha Huber.