ADVA Optical: Hier lohnt sich ein Blick!

Liebe Leser,

ADVA war zuletzt negativer in die Schlagzeilen geraten. Nun allerdings verdichten sich nach Auffassung charttechnischer Analysten die Anzeichen dafür, dass es wieder deutlich aufwärts gehen könnte. Es bestätigte sich jüngst das Signal, dass es in Richtung 6,80 Euro und dann auch auf 9 Euro zugehen könne. Im Einzelnen: ADVA hat ein Doppeltief hinter sich gelassen. Die Aktie konnte mit einem Plus von nun 28 % (!) innerhalb von zwei Wochen aufwarten. Dieses Ergebnis dreht die charttechnische Perspektive wieder etwas nach oben. Bei 4,37 Euro war am 29. August ein neues 2-Jahres-Tief aufgestellt worden. Dieses wurde im Abwärtslauf der vergangenen Monate nicht mehr getestet. Vielmehr drehten die Kurse noch oberhalb von 5 Euro wieder nach oben. Jetzt läuft ADVA eine Zwischenhürde bei 6,80 Euro an. Sollte diese auch noch überwunden werden, dann könnte das nächste Stoppschild sogar erst bei 9 Euro wieder auftauchen. Dies sind also knapp 50 % Potenzial!

ADVA hat indes kaum bedeutende Nachrichten an den Markt bringen können. Vielmehr war zuletzt lediglich bekannt geworden, dass ein Hedgefonds nun weitere Anteile am TecDAX-Unternehmen erworben hat. Noch immer sind 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 10 % wollen momentan halten, während 30 % einen Verkauf in Erwägung ziehen.

Technische Analysten: Die Zeichen stimmen positiv

Technische Analysten verweisen nunmehr darauf, dass die Aktie in allen kurz- und mittelfristigen Zeitzonen im Aufwärtstrend ist – bzw. dort angekommen ist. Nur der GD200 ist mit gut 30 % noch weiter entfernt. Formal liegt deshalb ein Verkaufssignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.