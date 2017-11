ADVA: Die Luft wird immer dünner!

Liebe Leser,

ADVA musste in diesen Tagen wieder deutlich abgeben. Damit steuert die Aktie nun zielgerichtet auf eine charttechnisch bedeutende Untergrenze zu. Denn 5 Euro gelten unter Charttechnikern als wichtige Kursmarke, um wenigstens eine minimale Unterstützung im laufenden Aufwärtstrend zu erfahren. Der Vorsprung ist auf wenige Cent zusammengeschmolzen, sodass es sehr knapp werden könnte, dieses Kursniveau zu verteidigen. Dabei konnte das Unternehmen zuletzt für das dritte Quartal einen Gewinn von gut 111 Millionen Euro vermelden. Dies reicht Analysten und Anlegern jedoch offenbar nicht. Noch immer sind 30 % der fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Verkauf“, 5 % „halten“ den Wert, während 65 % für einen „Kauf“ plädieren.

Charttechniker sehen bei 10,38 Euro ein aktuell schier unerreichbares 6-Monats-Hoch. Ihrer Meinung nach sei die Aktie nun vielmehr auf dem Weg zu ihrem 2-Jahres-Tief bei 4,37 Euro vom 29. August. Der Vorsprung wäre spätestens dann verspielt, wenn die 5-Euro-Marke unterkreuzt würde. Daher heißt es: Vorsicht walten lassen!

Technische Analysten: Überaus deutlicher Baisse-Modus

Dies sehen auch technische Analysten so. Die Aktie ist in allen zeitlichen Dimensionen im Abwärtstrend. Der Abstand zum GD200 ist auf gut 62 % angewachsen. Der Negativtrend ist damit stark ausgeprägt. Die Chance auf eine baldige Trendumkehr sei vergleichsweise gering, so die technischen Analysten!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.