ADVA: Doch nur ein kleines Strohfeuer?

ADVA startete mit viel Schwung in diese Woche und konnte am Montag gleich mehrere wichtige Signale setzen. Die Aktie gewann gut 2 % hinzu und setzte sich klar von der wichtigen 5-Euro-Marke ab. Das wiederum weckt die Hoffnung, dass die Aktie nun den charttechnischen Abwärtstrend ggf. beenden oder zumindest abschwächen könnte. Denn 5 Euro gelten als runde Marke und damit als wichtige Hürde – oder wie in diesem Fall als bedeutsame Unterstützung. Allerdings mahnen die Handelssitzungen vom Dienstag und Mittwoch zur Vorsicht, da die Aktie wieder etwas nachgab und dabei sogar unter die 5-Euro-Marke rutschte. Daher ist nun Vorsicht geboten. Sonst könnte es für die Aktie sogar in Richtung des Mehrjahrestiefs bei 4,37 Euro vom 29. August 2017 hinabgehen.

Sofern es in den kommenden Tagen wieder bergauf geht und die 5 Euro nachhaltig überwunden werden, könnte es allerdings auch schnell wieder in Richtung 6 Euro gehen. Die nächste Hürde auf dem Weg dahin befindet sich bei etwa 5,75 Euro. Sollte es gelingen, diese Marke zu überwinden, kann aufgeatmet werden. Bankanalysten sehen dies offenbar zum Teil jetzt schon so. Immerhin sind 60 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 10 % wollen „halten“, doch 30 % aller Analysten plädieren für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Diese Sache ist klar

Technische Analysten sind der Auffassung, dass die Aktie in einem klaren Abwärtstrend sei. Denn immerhin besteht ein Rückstand von annähernd 40 % auf die 200-Tage-Linie, die wiederum Maßstab für die Trendanalyse der längerfristigen Perspektive ist. Das heißt unter dem Strich: Der Wert ist im Baisse-Modus, trotz des Hoffnungsschimmers zu Beginn dieser Woche.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.