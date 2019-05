ADS-TEC auf der ees Europe (Intersolar Europe) / Speicherbasierte 320-kW-Schnellladelösung HPC kann ab sofort direkt bei ADS-TEC bestellt werden

Nürtingen (ots) - Im Rahmen der Intersolar Europe 2019 / Thesmarter E Europe vom 15. bis 17. Mai präsentiert ADS-TEC auf derelectrical energy storage (ees) in Halle B1, Stand 230 die weltweitkompakteste und leistungsstärkste Schnellladelösung "High PowerCharging" für das leistungsbegrenzte Verteilnetz.Außerdem zeigt der Batterie- und IT-Spezialist aus Nürtingen seinumfangreiches Produktportfolio an skalierbarenLithium-Ionen-Batteriespeichersystemen für Heim, Gewerbe, Industrieund Infrastruktur und veranschaulicht seine Alleinstellungsmerkmale:die hohe Integrationstiefe - alles oberhalb der Zelle kommt aus einerHand - sowie die sichere IT-Anbindung und die Mehrwerte, die sich ausder eigenen Cloudlösung ergeben.Mit auf dem Stand vertreten sind der BVES (BundesverbandEnergiespeicher) und der Verein StoREgio.Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und produziertADS-TEC höchst professionelle Batteriespeicherlösungen inklusiveEnergiemanagementsystem unter dem Label "StoraXe". Die modulareBauweise bietet nahezu unbegrenzte Skalierungsmöglichkeiten, undumfassende IT-Lösungen eröffnen neue Betriebs- und Geschäftsmodelle.Einen Schwerpunkt setzt das Unternehmen bei batteriegepuffertenSchnellladelösungen für die Elektromobilität, die in naher Zukunfteinen großen Bedarf an hoher elektrischer Leistung ins Verteilnetzbringt. Als Alternative zum Netzausbau bietet ADS-TEC Lösungen, umselbst im Niederspannungsnetz höchste Ladeleistungen zur Verfügung zustellen."High Power Charging" mit bis zu 320 Kilowatt: HPC-Booster undHPC-DispenserDie neue HPC-Ladelösung besteht aus einem extrem komprimiertenwürfelförmigen Speichersystem "HPC-Booster" plus ein bis zweiLadesäulen, den "HPC-Dispenser". Das Speichersystem mit einerKapazität von 140 Kilowattstunden ist ein Komplettsystem inklusiveUmrichter, Steuerungstechnik und Klimatisierung mit einer Grundflächevon weniger als 1,5 Quadratmetern bei einer Leistungsfähigkeit von320 Kilowatt. Das Prinzip ist wie bei einem WC-Spülkasten - dieBatterie wird langsam aufgeladen und entleert sich in einem Rutschüber die Schnellladesäule. Auf einer Säule ist eine DC-Ladeleistungvon bis zu 320 Kilowatt möglich, oder hälftig verteilt auf zweiDispenser bis zu jeweils 160 Kilowatt. Damit können mehrere hundertKilometer Reichweite in wenigen Minuten geladen werden. Das Systemnutzt das bestehende Verteilnetz effektiv und ohne aufwendigenNetzausbau. Durch seine extrem kleine Baugröße ist es auch ininnerstädtischen Gebieten leicht integrierbar, und mit seinemhochwertigen Design erfüllt es zudem repräsentative Zwecke. Das Ladenist geräuschreduziert und damit auch geeignet für Wohngebiete.Zuletzt kürte das pv magazine das Ladesystem als Highlight Nr.1. Am15. Mai ab 17 Uhr wird Karl Knezar, Leiter Vertrieb Ladeinfrastrukturbei ADS-TEC Energy, im ICM München, Saal 13A, den Vortrag"Storage-assisted High Power Charging in limited grids" halten.Mini-Containersystem "PowerBooster"Eine weitere schnell integrierbare Lösung bietet ADS-TEC mitseinem kompakten Outdoor-Batteriesystem "PowerBooster" mit bis zu 240Kilowatt Kapazität. Es liefert ebenfalls hohe Leistungen anSchnellladestationen, während es mit niedriger Leistung amverfügbaren Netzanschlusspunkt nachgeladen wird. Auch hier könnenaufwendige Mittelspannungsanlagen, Baukostenzuschüsse oder teurerNetzausbau vermieden werden. Als Netzspeicher und Quartierlösung kannder PowerBooster nahezu überall und direkt im Außenbereichaufgestellt und an das 400-Volt-Verteilnetz angeschlossen werden.Viele netzdienliche Funktionen, wie Spannungshaltung, Verzögerung zuroptimalen Bandbreiten-Nutzung, Frequenzregelung,Blindleistungserbringung oder Spitzenkappung, sind möglich.Energieversorger und lokale Netzbetreiber nutzen den PowerBoosterbereits erfolgreich bei temporär überlasteten Verteilnetzen durchvolatile Erzeuger und Verbraucher wie PV-Anlagen und E-Fahrzeuge.Heim- und Gewerbespeicher flexibel einsetzenSpeicherprodukte aus dem ADS-TEC-Energy-Bereich "Home & SmallBusiness" sind für Privathaushalte, Mehrfamilienhäuser sowieBetriebe, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen ausgelegt. DasProduktportfolio umfasst 19, 28 und 47 Kilowattstunden alsgeschlossene Schranksysteme und ist individuell erweiterbar bis 100Kilowattstunden und darüber hinaus.Die außergewöhnliche Energiedichte und konstant hoheLeistungsfähigkeit aller StoraXe-Speicherprodukte ermöglichenweitreichendere Nutzungskonzepte als die der einfachenEigenverbrauchsoptimierung - zum Beispiel für schnelles Laden vonE-Fahrzeugen oder eine zentrale Anbindung an verschiedeneCloud-Dienste über die eigene IoT-Plattformlösung Big-LinX Energy.Speicherlösungen für Industrie und InfrastrukturSpeicherlösungen aus dem Bereich "Industrial & Infrastructure" vonADS-TEC decken Bandbreiten zwischen 100 Kilowattstunden und mehrerenMegawattstunden ab und kommen vor allem bei Aufgaben wieLastspitzenkappung, Lastmanagement, Regelenergie, Notstromanwendungenund in der Kombination mit Wind oder größeren PV-Anlagen zum Einsatz.Für großformatige Anwendungen liefert ADS-TEC kundenspezifischeTurnkey-Lösungen im 20 oder 40 Fuß-Container oder als Regalversionfür vorhandene Gebäude und sorgt für eine nahtlose Integration beiden Kunden.Die modulare Bauweise und das umfassende IT-Managementsystemermöglichen nahezu unbegrenzte Skalierungsmöglichkeiten. HochwertigeBatteriezellen aus dem Industriebereich erlauben höchste Leistungensowie geringe Kapazitätsverluste über die Laufzeit. Außerdem schätzenKunden bei ADS-TEC die Möglichkeiten einer Garantiegestaltung aufBasis von speziellen IT-Tools und in Absprache mit denZellherstellern.Off-Grid-LösungenMit der StoraXe-Speichertechnologie lassen sich Off-Grid-Lösungenbesonders effektiv und zuverlässig umsetzen. Ein optimal aufeinanderabgestimmtes System mit stabiler Steuerung und eigenemEnergiemanagement bringt zum Beispiel bei Hybrid-Systemen mit PV,Wind und Diesel eine fossile Brennstoff-Einsparung von bis zu 50Prozent. ADS-TEC liefert kundenspezifische Lösungen inschlüsselfertigen Containern und bietet eine optimale Integration indie Off-Grid-Anlage.Mehrwerte über die Cloud-Plattform "Big-LinX® Energy" von ADS-TECDurch die besondere Energiedichte und konstant hoheLeistungsfähigkeit aller Speichersysteme von ADS-TEC ergeben sichumfangreiche physikalische Nutzungsmöglichkeiten. Die einzelnenSpeicher können beispielsweise verbunden im Schwarm betrieben werden.Über die Cloudlösung Big-LinX Energy können die verteilten Systemeüberwacht, sicher gekoppelt und in übergeordnete Managementsystemeund virtuelle Kraftwerke der Kunden eingebunden werden. Mit Big-LinXEnergy stehen verschiedene Energy-Management-Tools zur Verfügung.Diese helfen bereits bei der Planung, übernehmen im laufenden Betriebdas Monitoring, die Fernwartung oder Datenanalyse und halten vieleMöglichkeiten für zukünftige Geschäftsmodelle und Integrationenbereit.Die Wertschöpfung liegt bei StoraXe-Systemen zum einen in derIntegrationstiefe und seiner leistungsstarken Hardware -beispielsweise hat ADS-TEC ein eigenes hochoptimiertesBatteriemanagementsystem - zum anderen in der IT-Anbindung und denMehrwerten über Big-LinX Energy.ADS-TEC - Technik für Profis - 100% Made in GermanyDie ADS-TEC Energy GmbH ist gemeinsames Unternehmen der ADS-TECGruppe und BOSCH. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung mitLithium-Ionen-Speichertechnologien aus dem Industrie-PC-Bereichentwickelt und produziert ADS-TEC im Bereich Energy hocheffizienteBatteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme. Beginnend mitKapazitäten ab 19 Kilowattstunden für Privathäuser und kleinereGewerbebetriebe über skalierbare Industriespeicher,Infrastrukturlösungen im Multi-Megawattbereich für Energieversorgerund Netzbetreiber bis hin zu autarken Energieversorgungen liefert dasUnternehmen inzwischen seit vielen Jahren einer breiten Kundschaftprofessionelle Lösungen. Jüngst wurde der Gewerbespeicher SRS2019 mit19 Kilowattstunden vom Managermagazin online als "Top-Stromspeicher2018" ausgezeichnet und das pv magazine wählte den HPC-Booster zum"Energy Storage Highlight 2019". Die neu entwickelteSchnellladetechnik für die Elektromobilität ist wegweisend und inihrer Kompaktheit bezüglich Kapazität und Leistungsfähigkeit weltweiteinzigartig.ADS-TEC Geschäftsführer Thomas Speidel ist Präsident desBundesverbandes Energiespeicher (BVES) e.V. Durch Initiativen inzahlreichen von Bund und Ländern geförderten Projekten steht ADS-TECin enger Verbindung zu Unternehmen und Forschungseinrichtungenentlang der gesamten Wertschöpfungskette.Pressekontakt:ads-tec Energy GmbHVanessa SüßHeinrich-Hertz-Str. 172622 NürtingenTel. +49 7022 2522-1112Fax +49 7022 2522-400presse@ads-tec.de, www.ads-tec.deOriginal-Content von: ads-tec Energy GmbH, übermittelt durch news aktuell