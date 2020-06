ADP Aktie: Stichtag 30. Juni!

Bei Automatic Data Processing (kurz „ADP“) weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. So endet das laufende Geschäftsjahr kommende Woche – nämlich am 30. Juni 2020. Die Zahlen für das dann zu Ende gehende Quartal (was das 4. Quartal des ADP-Geschäftsjahres 2020 ist) sollen dann bereits am 29. Juli 2020 veröffentlicht werden. Dann soll es auch einen sogenannten „conference call“ geben, an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung