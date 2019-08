ADO Properties: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties":

Per 12.08.2019, 16:18 Uhr wird für die Aktie ADO Properties am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 37.28 EUR angezeigt.

Wie ADO Properties derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber ADO Properties. Die Diskussion drehte sich an drei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält ADO Properties daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält ADO Properties von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei ADO Properties aktuell 2. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,21 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". ADO Properties bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die ADO Properties-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 50,55 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 35,67 Prozent erzielen, da sie derzeit 37,26 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".