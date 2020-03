ADO Properties Aktie: Neues zum Übernahmeangebot!

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties":

Am Mittwoch meldete sich ADO Properties S.A. (kurz „ADO Properties“) mit der Mitteilung, dass das Übernahmenagebot für die ADLER Real Estate AG (kurz „ADLER“) erfolgreich war. Denn bis zum Ende der Annahmefrist wurden demnach 82,82% der ADLER-Aktien eingeliefert. Darunter waren auch 741.720 Aktien aus der „Umwandlung der ADLER Wandelanleihe 2016/2021, so heißt es in der Meldung. Ich weise darauf hin, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



