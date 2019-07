ADMIRALBET neuer Sportwetten-Partner des HSV (FOTO)

Hamburg/Rellingen (ots) -Die HSV Fußball AG begrüßt einen neuen Exklusivpartner im Team: Absofort ist die ADMIRAL Sportwetten GmbH offiziellerSportwetten-Partner des HSV und unterschreibt für vier Jahre bis zum30. Juni 2023. ADMIRAL Sportwetten wird mit seiner Marke ADMIRALBETpräsent sein.Am Spieltag wird die neue Partnerschaft durch einige Promotionssowie einen Mix aus medialen Werberechten, beispielsweise der Präsenzauf der Premium TV-Videobande, sichtbar. Außerdem wird ADMIRALBET dieNachspielzeit präsentieren. Die Partnerschaft umfasst zusätzlichumfangreiche digitale Aktivierungen, wie zum Beispiel "Quick Bet" inder HSV App."Wir freuen uns sehr, dass wir mit ADMIRALBET einen Partnergewinnen konnten, der im Bereich Sportwetten eine große Expertise hatund sich bereits lange im internationalen Fußball engagiert", sagtHenning Bindzus, Direktor Business Relations & Marke der HSV FußballAG. "In den Gesprächen ist von Anfang an der hohe Anspruch vonADMIRALBET deutlich geworden, den wir nun in unserer langfristigangelegten Partnerschaft gemeinsam mit Leben füllen werden. DerUmstand, dass die ADMIRAL Sportwetten GmbH sowohl mit Blick auf denFirmensitz und das Filialnetz eine starke Präsenz im Norden und somitin der Nähe unseres Volksparkstadions hat, zeigt auch die regionaleVerbundenheit.""Wir haben den Markt lang analysiert und geprüft, welchePartnerschaft für uns am besten passt und den höchstmöglichenMehrwert bietet. Dabei haben die vertrauensvollen Gespräche mit demHSV schnell gezeigt, dass hier zwei Partner am Tisch sitzen, diegroße Ziele haben", beschreibt Jürgen Irsigler, Geschäftsführer derADMIRAL Sportwetten GmbH den Weg zum Engagement beim HSV. "Es war unsdabei wichtig, dass wir unsere Vorstellungen genauso in diePartnerschaft miteinbringen können wie unsere Stärken. Daher habenwir uns auch für eine langfristige Kooperation entschieden. Wirentwickeln zurzeit umfangreiche Aktivierungsmaßnahmen, die denHSV-Fan und den Fußball in den Mittelpunkt stellen."Johannes Haupt, Senior Director Team HSV des Vermarkters LagardèreSports, ergänzt: "Auch wir freuen uns, dass wir ADMIRALBET für denHSV begeistern konnten und jetzt einen so attraktivenSportwetten-Partner an unserer Seite haben, der erstmalig inDeutschland ein Engagement bei einem Fußballbundesligaclubeingegangen ist. Gemeinsam werden wir spannende digitale Projekte fürdie Fans umsetzen."Über ADMIRAL Sportwetten GmbH:Die ADMIRAL Sportwetten GmbH ist der einzige privateSportwettanbieter mit Sitz in Deutschland (Rellingen,Schleswig-Holstein). ADMIRAL Sportwetten ist ein Tochterunternehmender LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH mit Ihrer Dachmarke ADMIRAL und Teil derNOVOMATIC AG. Die Angebote von ADMIRALBET können seit 2017 bundesweitstationär sowie auf der Homepage www.admiralbet.de von Kunden genutztwerden. Dabei ist ADMIRALBET als Premiumanbieter mit höchstenKomfort-, Sicherheits- und Spielerschutzstandards positioniert.Über LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH:LÖWEN ENTERTAINMENT ist führender Hersteller und mit ADMIRALSpielhalle führender Betreiber von Geldspielgeräten in Deutschland.In dem Unternehmen vereinen sich 70 Jahre Tradition undInnovationskraft. Das Tochterunternehmen ADMIRAL Sportwetten GmbH istder einzige private Sportwettanbieter mit Sitz in Deutschland(Rellingen, Schleswig-Holstein). Die LÖWEN-Gruppe, derenMuttergesellschaft LÖWEN ENTERTAINMENT ist, beschäftigt aktuell über4.500 Mitarbeiter. Sie ist Teil der NOVOMATIC-Gruppe, Europasführendem Gaming-Technologiekonzern, mit mehr als 30.000Mitarbeitern.Pressekontakt:LÖWEN ENTERTAINMENT GmbHSimon ObermeierStellvertretender PressesprecherSaarlandstraße 24055411 BingenTel.: +49 6721 407-266Fax: +49 6721 407-204Mobil: +49 151 11138395E-Mail: pr@loewen.deOriginal-Content von: LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, übermittelt durch news aktuell