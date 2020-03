ADLER Modemärkte Aktie: War ja fast klar!

Das war ja fast klar, was die ADLER Modemärkte AG (kurz „ADLER“) am Donnerstag mitteilte. Der eigentlich geplante Termin für die Hauptversammlung (HV) – der 6. März – wird verschoben. Eigentlich sollten sich dann in der Stadthalle Aschaffenburg die Aktionäre treffen, um über die Punkte der Tagesordnung abzustimmen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat ADLER nun diesen Termin verschoben. Wann die HV stattdessen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung