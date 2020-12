ADKA Jahreskongress 2021 findet online statt

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. wird seinen ursprünglich als Präsenzveranstaltung in Berlin geplanten 46. Wissenschaftlichen Kongress in Abstimmung mit dem neuen Organisationspartner Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH online durchführen. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie erlaubt derzeit weder eine sichere Veranstaltungsplanung noch eine Durchführung mit verantwortbaren Risiken."Nachdem schon der 45. Wissenschaftliche Kongress in diesem Jahr abgesagt werden musste, treffen wir diese Entscheidung sehr schweren Herzens", sagt ADKA-Präsident Dr. Thomas Vorwerk. "Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich - oft gemeinsam mit externen Partnern - in der Corona-Pandemie bis an die Grenzen der Belastbarkeit für die sichere Arzneimittelversorgung der Krankenhauspatienten engagiert. Die Krankenhausapothekerinnen und -apotheker und ihre Marktpartner sehnen sich nach den zahlreichen coronabedingten Veranstaltungsabsagen danach, wieder einmal real zusammen zu kommen, sich auszutauschen und das Durchlebte zu reflektieren."Als im Gesundheitswesen Tätige tragen Krankenhausapothekerinnen und -apotheker jedoch eine besondere Verantwortung. Aufgrund der Entwicklung der Infektionszahlen ist eine Durchführung der Veranstaltung in Berlin aus heutiger Sicht daher nicht vertretbar. Wenn hunderte von Krankenhausapothekerinnen und -apotheker aus allen Teilen Deutschlands an einem zentralen Ort zusammenkommen, entsteht ein großes Risiko für die Arzneimittelversorgung der Krankenhäuser, sollte eine Infektionskette angestoßen werden.Der Kongress wird voraussichtlich am vorgesehenen Termin vom 06. bis zum 08. Mai 2021 stattfinden. "Nach unserem sehr erfolgreichen ersten digitalen ADKA-Wissenschaftssymposium am 14. November 2020, sehen wir mit Spannung dem ersten ADKA-online-Kongress entgegen. Mit Avoxa haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der bereits einige erfolgreiche virtuelle Veranstaltungen und Messen durchgeführt hat," so ADKA-Geschäftsführer Rudolf Bernard. "Wir sind zuversichtlich, dass mit der Einführung des Impfstoffes die Infektionszahlen zurückgehen und wir spätestens in 2022 wieder einen persönlichen Austausch führen und in lachende, unmaskierte Gesichter schauen können."Pressekontakt:ADKA - Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e.V.Rudolf BernardGeschäftsführerFachapotheker für Klinische PharmazieHauptstadtbüro: Alt-Moabit 96 · 10559 BerlinTel. 030/3980 8752 Fax 030/39808753gs@adka.de www.adka.deOriginal-Content von: ADKA Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker, übermittelt durch news aktuell