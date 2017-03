ADELTA.FINANZ AG: Weiterer Spezialfinanzierer im Deutschen Factoring-Verband

Berlin (ots) - Die ADELTA.FINANZ AG ist seit Januar 2017 Mitgliedim Deutschen Factoring-Verband. Die inhabergeführte undbankenunabhängige Aktiengesellschaft hat sich auf einenAbrechnungsservice, der auf Branchen zugeschnittenen ist, etabliert.Die ADELTA.FINANZ AG bietet neben dem Full-Service-Factoring auchB2C-Factoring an und organisiert Ausgangsrechnungen anPrivatpersonen, Gewerbekunden, Versicherungen und die öffentlicheHand. Jedes Kundensegment, wie beispielsweise Kfz-Werkstätten oderBestattungsunternehmen, wird dabei von Branchenkennern betreut."Wir freuen uns, dass wir mit der Aufnahme der ADELTA.FINANZ AGnicht nur das Mittelstandssegment des Verbandes erweitern, sondernauch das Branchen-Spektrum mit einer weiteren Spezialbrancheergänzen", führt Michael Menke, Mitglied des Vorstandes des DeutschenFactoring-Verbandes, aus.Der Deutsche Factoring-Verband vertritt somit 36 führendeFactoringinstitute mit einem Marktanteil von über 98 Prozent desverbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächstaußer in den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seinerMitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 43. Jahrdes Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur ADELTA.FINANZ AGfinden Sie unter: www.factoring.de und www.adeltafinanz.com.Pressekontakt:Deutscher Factoring-Verband e.V.Dr. jur. Alexander M. Moseschus, VerbandsgeschäftsführerBehrenstr. 73, 10117 BerlinTelefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656E-Mail: kontakt@factoring.deOriginal-Content von: Deutscher Factoring-Verband e.V., übermittelt durch news aktuell