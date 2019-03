ADD Industry: Unmöglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Für die Aktie ADD Industry stehen per 21.03.2019, 12:16 Uhr 20,8 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. ADD Industry zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Unser Analystenteam hat ADD Industry auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Die Aktie von ADD Industry gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 45,51 insgesamt 25 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der 60,48 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: ADD Industry erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -30,78 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +25,94 Prozent im Branchenvergleich für ADD Industry bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,22 Prozent im letzten Jahr. ADD Industry lag 22,39 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,47 % ist ADD Industry im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (2,33 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,86 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.