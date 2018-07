ADD Industry: Es wird immer turbulenter!

Am 23.07.2018 ging die Aktie ADD Industry an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 19,1 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".Unsere Analysten haben ADD Industry nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: ADD Industry ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automotive) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 27,7 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 54,51 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

