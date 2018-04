Mit ADDISON OneClick können Steuerberater eigene Plattformen mit breitem Spektrum an Online-Apps anbieten (FOTO)

Berlin/Ludwigsburg (ots) -Wolters Kluwer Tax & Accounting kündigt im Rahmen von ADDISON moveon 2018, der Eventreihe zur Digitalisierung in der Steuerberatung,die neue Version von ADDISON OneClick an. Damit können Steuerberatereigene Plattformen betreiben, auf denen sie ihren Mandanten einbreites Spektrum von Online-Lösungen zur Verfügung stellen. Kleineund mittelständische Unternehmen, Selbstständige und Freiberuflererhalten von ihrem Steuerberater Tools, die ihnen die täglicheBüroarbeit wesentlich erleichtern. Auf Basis eines zentralenBelegarchivs, in dem die Daten und Dokumente verwaltet werden, wirdeine umfassende End-to-End-Digitalisierung der Verarbeitungsprozessemöglich.Seit drei Jahren bietet Wolters Kluwer Steuerberatern mit ADDISONOneClick eine Online-Collaboration-Plattform mit Applikationen fürSteuerberater und Mandanten. Diese Lösung, die u.a. den Austausch vonBelegen, die Bereitstellung von Auswertungen, die direkte Übernahmevon Daten in die Finanz- und Lohnbuchhaltung ermöglicht, wird nunwesentlich erweitert: Neben weiteren Applikationen von Wolters Kluwerkönnen die Steuerberater künftig ihren Mandanten ein breites Spektruman Applikationen von Premiumpartnern zur Verfügung stellen. Darüberhinaus lassen sich über eine API-Schnittstelle die Lösungen weitererOnline-Anbieter integrieren.Zu den Premiumpartner-Lösungen zählen u.a.:- sevDesk für die einfache Belegdigitalisierung und -verwaltung- Getmyinvoices.com für die Bereitstellung von Rechnungen aus über2.500 Portalen- clockodo zur cleveren Zeiterfassung für kleine und mittlereUnternehmen"Als loyaler Partner bieten wir unseren Steuerberaterkunden mitADDISON OneClick ein Werkzeug, um eine eigene Plattform für dieOnline-Collaboration bereitzustellen. Darin binden wir die für dieMandanten relevanten, am Markt verfügbaren Applikationen ein. Wirbetreiben keine Plattform, auf der der Steuerberater seine Diensteanbieten kann. Stattdessen ermöglichen wir ihm die Bereitstellungeiner eigenen Plattform, über die er seinen Mandanten seine Dienstedirekt anbietet und so die Mandantenbindung stärkt", sagt StefanWahle, Managing Director von Wolters Kluwer Tax & AccountingDeutschland.Die neue Version von ADDISON OneClick wird im September 2018verfügbar sein.Pressekontakt:Friedrich KoopmannWolters Kluwer Software und Service GmbHStuttgarter Straße 35, 71638 LudwigsburgTel.: +49 89 36007-3661friedrich.koopmann@wolterskluwer.comwww.addison.de/presseOriginal-Content von: Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuell