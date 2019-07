ADCADA baut seine Immobiliensparte weiter aus

Bentwisch (ots) - Immobilien sind in Zeiten wie diesen, wo dieWeltwirtschaftslage alles andere als klar und überschaubar ist undman für sein Geld keine Zinsen mehr von der Bank bekommt, eine derwenigen sicheren Anlageformen. Aber auch hier heißt es, nicht immerlohnt sich die Investition.Der Aufwärtstrend am Immobilienmarkt ist nicht überall gleichstark. Besonders heterogen zeigt er sich in den ostdeutschen Ländern.Großstädte wie Berlin, Leipzig oder Dresden gehören zu den boomendenStandorten. Daneben gibt es aber auch große strukturschwacheRegionen, wo der Aufschwung auf sich warten lässt. Zu den Gewinnernzählen sicher Rostock und die gesamte Ostseeküste. Dort ist seitJahren eine positive Entwicklung zu verzeichnen und Investoren habengute Chancen auf eine solide Rendite.Die Hansestadt Rostock ist mit fast 210.000 Einwohnern die größteStadt Mecklenburg-Vorpommerns. Die Regiopole wächst stetig und giltals wirtschaftlich stärkster Standort im Nordosten. Sie profitiertvon einer der ältesten Universitäten Deutschlands, mit 14.000Studenten und dem bedeutenden Überseehafen, der auch der größteKreuzfahrthafen Deutschlands ist. Neben dem Maschinen- und Schiffbaugilt der Tourismus als wichtigster Wirtschaftsmotor.Im Norden von Rostock ist Warnemünde ein gefragter Standort. Dasberühmte Seebad zählt mit seinem breiten Strand und der gutenInfrastruktur zu den beliebtesten Ostseeorten und wird fastganzjährig besucht. Hochwertige Objekte mit Zugang zum Meer sindbegehrt, kommen aber nur selten auf den Markt.In Rostock hat der Immobilienmarkt nach wie vor ein großesWachstumspotenzial, das zeigen die wichtigsten wirtschaftlichenIndikatoren, wie Wohnpreise, Bevölkerungszahlen oder BIP proEinwohner. Für die kommenden 20 Jahre wird mit einem Einwohnerzuwachsvon über zehn Prozent gerechnet. Während in anderen StädtenDeutschlands die Immobilienpreise ausgereizt scheinen, findet man inRostock noch vergleichsweise niedrige Einstiegspreise mit gutenRenditen.ADCADA bietet Investoren die Möglichkeit sich mit dem adcada.moneyHypozins an erstklassigen Bestandsimmobilien in 1A Lagen in Rostockund der Norddeutschen Küstenregion zu beteiligen. DasMultibranchen-Unternehmen aus Bentwisch bei Rostock hat bald nachseiner Gründung das Potential erkannt, das der wachsendeImmobilienmarkt darstellt und die Tochtergesellschaft adcada.immoGmbH gegründet. Top- Immobilien erhöhen den Wert von ADCADA undsichern gleichzeitig die Investoren ab. Die Bestandsimmobilien werdennicht als kurzfristige Spekulationsobjekte betrachtet, sondern sollenmindestens 15 Jahre gehalten werden. Einige Objekte werden alsVerkaufs-, Lager oder Büroflächen selbst genutzt. So konnte imFebruar ein denkmalgeschütztes Kapitänshaus in Warnemünde direkt "Amalten Strom", erworben werden, in das bereits Anfang Juni die ersteFASHION.ZONE "The Boutique" einzog.Sukzessive wird das zu 100 % im Eigenbesitz befindlicheBestandsimmobilien - Portfolio ausgebaut. Wichtig ist diebankenunabhängige Finanzierung der Immobilien. Für alle Objekte gilt,es müssen Topimmobilien in der Norddeutschen Küstenregion sein, dieeine sofortige Rendite erwirtschaften.Ab 10.000 Euro ist eine Beteiligung möglich. Dabei fallen keinezusätzlichen Kosten wie Agio oder Vermittlergebühren an. Es handeltsich um eine festverzinsliche Anlageform mit einer Mindestlaufzeitvon nur 12 Monaten. Je nach Laufzeit werden 2 bis 5 % feste Zinsenpro Jahr geboten, bei vierteljährlicher Auszahlung. ADCADA isthöchstmögliche Sicherheit wichtig. Die Investoren erhalten dieamtliche Eintragung einer erstrangigen Briefgrundschuld im Grundbucheiner der ADCADA Bestandsimmobilien in Höhe von 110 % desAnlagebetrags.Pressekontakt:adcada GmbHHeydeweg 518182 BentwischDeutschlandT: +49-381-202 775 54E: presse@adcada.deOriginal-Content von: adcada GmbH, übermittelt durch news aktuell