Bentwisch (ots) -Zu dem Thema "Werte schaffen, die Bestand haben" informiert derADCADA Geschäftsführer Benjamin Kühn in einem Expertenbeitrag in derSonderpublikation "Geld - Vorsorge, Finanzen, Vermögen" des MagazinsDIE WELT.Erstklassiges Rating, attraktive Verzinsung, kurze Laufzeiten -die Anlageprodukte von adcada.money könnten viele Anlegerinteressieren.Interview:Herr Kühn, Handel, Immobilien, Marketing und mit adcada.money seitOktober 2016 auch Geldanlageprodukte. Wofür steht ADCADA?Die ADCADA Unternehmensgruppe umfasst eine Reihe vonGeschäftsbereichen. Unser Ursprung liegt in der Idee eines vernetztenMarkplatzes, der die Vorzüge des Onlinehandels mit denen desstationären Handels verbindet. Das ist der adcada.shop. Das Know-how,das wir im Vertrieb, dem Online-Marketing sowie derÖffentlichkeitsarbeit gesammelt haben, wurde in der adcada.marketinggebündelt und dem Markt zugänglich gemacht. Zusätzlich setzen wir mitder adcada.immo auf den Kauf und die Verwaltung erstklassigerBestandsimmobilien in deutschen Top-Lagen. Über die adcada.financestellen wir unsere Wachstumsfinanzierung sicher und bieten mitadcada.money innovative Anlagemöglichkeiten an.Welche Anlagemöglichkeiten sind das?Anleger können derzeit zwischen dem adcada.money Hypozins und demFestzins wählen. Während man sich mit dem Hypozins an unserenerstklassigen Bestandsimmobilien beteiligen kann, dient das FestzinsProdukt als klassische Anleihe der Wachstumsfinanzierung derUnternehmensgruppe.Gibt es eine Mindestanlagesumme?Anleger können ab 10.000 Euro an den Erfolgen der ADCADAUnternehmensgruppe oder des ADCADA Immobilieneigentums profitieren -ganz ohne zusätzliche Kosten, da beide Produkte bankenunabhängigfinanziert werden.Also ist auch die Immobilienbeteiligung keine klassischeProjektfinanzierung?Nein. Anleger bekommen bei uns Zugang zu einem Portfolio anBestandsimmobilien, die uns zu 100 Prozent gehören und die wirüberwiegend selbst nutzen - etwa als Verkaufs-, Lager- oderBüroflächen. Wir sind kein Projektentwickler, der Fremdkapitaleinsammelt, um eine Bankenfinanzierung zu bekommen. Entsprechend hochsind auch die Sicherheiten, die Anleger bei uns bekommen.Welche Sicherheiten sind das?Mit dem adcada.money Hypozins erhalten Anleger die amtlicheEintragung einer erstrangigen Briefgrundschuld im Grundbuch einer derADCADA Bestandsimmobilien in Höhe von 110 Prozent des Anlagebetrags.Das ist, soweit mir bekannt, einmalig in Deutschland, woImmobilieninvestments für Privatanleger höchstens im zweiten oderdritten Rang abgesichert werden, da der erste Rang in der Regel derfinanzierenden Bank vorbehalten ist.Mit welcher Verzinsung können Anleger bei einer solchen Sicherheitnoch rechnen?Je nach Mindestlaufzeit und Anlagesumme liegt die jährlicheVerzinsung beim Hypozins zwischen zwei und fünf Prozent. Wer sich nurkurzfristig festlegen möchte, bekommt natürlich auch eine niedrigereVerzinsung. Für uns sind unsere Bestandsimmobilien keinekurzfristigen Spekulationsobjekte. Wir streben eine Nutzung vonmindestens 15 Jahren an. Entsprechend lang ist auch die maximaleLaufzeit für Anleger. Ein solch längerfristiges Vertrauen belohnenwir mit höheren Zinsen.Die Verzinsung beim Festzins-Produkt liegt über der desHypozinses?Richtig. Der adcada.money Festzins richtet sich eher an Anleger,die sich direkt am Erfolg der ADCADA Unternehmensgruppe beteiligenwollen und eine hohe, attraktive Verzinsung mit bestmöglichenSicherheiten suchen. Je nach Laufzeit liegt die Verzinsung zwischenfünf und acht Prozent - bei einer 100 Prozent erstrangingenSicherheit.Mit welchen Laufzeiten kalkulieren Sie bei den Anleihen?Auch hier können Anleger flexibel zwischen einer Mindestlaufzeitvon ein bis vier Jahren wählen -aufgrund der bankenunabhängigenFinanzierung ganz ohne Agio oder andere Gebühren. Zinsen werdenvierteljährlich ausgezahlt und gehen per Überweisung direkt auf dasKonto der Investoren. Auch hier gibt es eine maximale Laufzeit von15Jahren.Was passiert nach diesen 15 Jahren?Sowohl beim Fest- als auch beim Hypozins sind Verträge nach derMindestlaufzeit jährlich kündbar. Andernfalls werden sie automatischnach 15 Jahren zurückbezahlt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.Dabei müssen sich Anleger nicht sofort für die maximale Laufzeitentscheiden. Die höheren Zinsen erhalten Anleger mit Erreichen derlängeren Laufzeit, jedoch nicht rückwirkend. Gerade fürAnleiheinvestoren ist die Bonität des Schuldners ein wichtigesKriterium.Haben Sie sich von unabhängiger Seite bewerten lassen?Das haben wir selbstverständlich. Die adcada GmbH wurde von derCreditreform mit dem Rating A++ bewertet, was für eine hohe Bonitätund ein geringes Ausfallrisiko steht. Im Zentrum des CreditreformRatings steht dabei die Frage, inwieweit ein Unternehmen zukünftigseine finanziellen Verpflichtungen vollständig und fristgerechterfüllen kann.Darüber hinaus dürfen Sie sich auch über das 'CrefoZert' derCreditreform freuen. Was verbirgt sich dahinter?Das "CrefoZert" steht für ein bisher lückenlos gezeigtesGeschäftsgebaren sowie eine gute Prognose eines Unternehmens. Nurzwei Prozent aller bilanziell tätigen Unternehmen in Deutschlandkommen überhaupt erst für eine Prüfung seitens der Creditreform inFrage und sogar nur 0,5 Prozent erfüllen die strengen Anforderungenund bestehen dieses Prüfverfahren. Entsprechend stolz sind wir aufdas Gütesiegel, das wir im August letzten Jahres erhalten haben unddas eine Gültigkeit von einem Jahr hat. Anschließend werden wir unsselbstverständlich einer erneuten Überprüfung stellen.Die bisherige Entwicklung Ihrer Unternehmensgruppe ist äußerstpositiv. Motiviert genau das, jetzt auch Internationalisierungsplänevoranzutreiben?Wir haben Ende vergangenen Jahres damit begonnen, deninternationalen Markt zu erschließen -natürlich angetrieben vonunseren bisherigen Erfolgen. Ankurbeln wollen wir das Geschäft vonunserem neuen Standort in Liechtenstein aus. Von dort sindbeispielsweise die Wege in die Modemetropolen Italiens nicht mehrweit - aus denen wir ohnehin schon einen großen Teil unsererPremiummode für unseren Onlineshop FASHION.ZONE beziehen.Heißt das, Ihre Aktivitäten könnten sich langfristig insgesamtverlagern?Wir haben ehrgeizige Ziele. Mein Motto lautet stets, inJahrzehnten zu denken und nicht in Jahren. Allerdings werden wirDeutschland und vor allem dem Norden treu bleiben. Beispielsweisesind Modegeschäfte für verschiedene deutsche Einkaufsstraßen bereitsin Planung.Pressekontakt:adcada GmbHHeydeweg 518182 Bentwischhttps://adcada.deT: +49-381-202 775 00E: presse@adcada.deOriginal-Content von: adcada GmbH, übermittelt durch news aktuell