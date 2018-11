ADCADA-Geschäftsführer Benjamin Kühn als jüngstes Mitglied in den Senat der Wirtschaft berufen (FOTO)

Bentwisch (ots) -Benjamin Kühn (22), Geschäftsführer der Rostocker adcada GmbH, istoffiziell in den Senat der Wirtschaft Deutschland berufen worden. Erist somit das jüngste Mitglied seit der Gründung desWirtschaftssenates im Jahr 1997.Der Senat der Wirtschaft ist ein freiwilliger Zusammenschluss vonUnternehmern und Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft undGesellschaft. Als kompetenter Ratgeber steht er im Dialog mitSpitzenentscheidern aus Politik und Gesellschaft. Der JungunternehmerBenjamin Kühn, der bereits eine führende Rolle im Jugendsenat derWirtschaft bekleidet, bringt fortan seine Erfahrungen und Talenteein, um gemeinwohlorientierte Ziele umzusetzen. Benjamin Kühn wurdeauf Empfehlung von Bernhard Schindler, Gründer von PROFESSION FIT,einem Kooperationspartner von ADCADA, in den Senat der Wirtschaftberufen. Bei der Ernennung zum Mitglied des Senates waren sowohlVorstandsvorsitzender Dieter Härthe als auch BereichsvorstandBenedikt Grütz anwesend. Härthe lobte den adcada.market - einbi-direktionales Handelskonzept, bei dem zwischen ADCADA undEinzelhändlern ein gegenseitiger Warenwechselfluss ohne Umwegebesteht.Kühn sieht durch die Mitarbeit im Senat die Möglichkeit, weitereNetzwerke mit den vielseitigen Senatoren zu knüpfen: "Ich denke, dassich durch mein Know-how im Bereich Digitalisierung dem Senatpraxisorientierte Vorschläge und Konzepte vorlegen kann, um nicht nurdie regionale, sondern auch die deutschlandweite Wirtschaft zufördern." Der Geschäftsführer der adcada GmbH ist der Entwickler desFASHION.ZONE Mirror, einer digitalen Umkleide, die das Umziehen beimKleidungskauf ersetzt. Der Mirror kann voraussichtlich ab kommendemFrühjahr im neu eröffnenden FASHION.ZONE-Store in der KröpelinerStraße in Rostock ausprobiert werden. Als Senator hat Kühn bereitskonkrete Pläne: "Gern möchte ich den Senat der Wirtschaft innerhalbder nächsten Jahre auch an unseren Standort zu einem Regionaltreffeneinladen und den Senatoren unseren attraktiven ADCADA Park zeigen."Mehr Informationen finden Sie unterhttps://adcada.de/adcada-gmbh/194-senat-der-wirtschaft.Pressekontakt:Jenny KrollE: presse@adcada.deT: +49-381-202 775 54Heydeweg 5 18182 BentwischOriginal-Content von: adcada GmbH, übermittelt durch news aktuell