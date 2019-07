München (ots) -Der ADAC richtet sein Mitgliedermagazin "ADAC Motorwelt"grundlegend neu aus und hat hierfür eine strategische Zusammenarbeitmit dem Medienunternehmen Hubert Burda Media geschlossen. Ab demersten Quartal 2020 ist die Burda-Tochter BCN als Generalunternehmersowohl für Produktion, Herstellung und Druck als auch für Redaktion,Vermarktung, Marketing und Distribution von Europas größterZeitschrift zuständig. Der Mobilitätsclub bleibt Herausgeber der"ADAC Motorwelt" und ist über den Chefredakteur Martin Kunz auchweiterhin inhaltlich verantwortlich.ADAC Präsident Dr. August Markl: "Mit Hubert Burda Media haben wirbeste Voraussetzungen, dass die neu konzipierte 'ADAC Motorwelt' eineErfolgsgeschichte bei unseren Mitgliedern und den Werbekundenschreibt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem sorenommierten und erfahrenen Medienhaus und sind überzeugt, dassdieser Schritt den Beginn einer guten, erfolgreichen Partnerschaftmarkiert."Burkhard Graßmann, Sprecher der Geschäftsführung BCN: "Der ADACgibt mit der 'ADAC Motorwelt' die größte Zeitschrift Europas inunsere Hände, und für dieses Vertrauen bedanke ich mich im Namen desganzen Hauses Burda herzlich. Das BCN hat mit seinem Konzept für dieneue 'ADAC Motorwelt' überzeugt, weil wir viele KernkompetenzenBurdas und seine außerordentliche Nähe zum Konsumenten einbringenkönnen."Mit der Entscheidung für Hubert Burda Media geht der ADAC dennächsten Schritt, seine vielfältigen Kommunikationskanäle nochintegrierter und zukunftsfähiger aufzustellen und miteinander zuvernetzen. Die gedruckte "ADAC Motorwelt" bleibt auch weiterhin einwichtiger Kommunikationskanal zu den ADAC Mitgliedern - aufgrund derquartalsweisen Erscheinungsfrequenz ab 2020 deutlich hintergründiger,mit einem qualitativ höheren Leistungsversprechen, einer deutlichwertigeren Haptik und einer inhaltlich vielfältigeren Bandbreite.Ergänzt wird die neue "ADAC Motorwelt" durch verschiedeneSupplements, die in erster Linie regionale und lokale Inhalte undAngebote bieten."Unsere neue 'ADAC Motorwelt' überzeugt in Zukunft durchinhaltliche Substanz, Hintergründigkeit und einen hohen Lesegenuss",ist sich ADAC Geschäftsführer Lars Soutschka sicher. "Gleichzeitiginvestieren wir massiv in den Ausbau unserer digitalenKommunikationskanäle, die ab Anfang kommenden Jahres ebenfallsgrundlegend neu aufgestellt sind und schnellen Nutzwert,hochindividualisierte Services und aktuelle Mobilitätsnews bietenwerden. Damit ergänzen sich die On- und Offline-Welt des ADAChervorragend. Wir schlagen damit ein neues mediales Kapitel auf."Vertrieben wird die neue "ADAC Motorwelt" ab dem kommenden Jahrüber die bundesweit 178 ADAC Geschäftsstellen und Reisebüros, dieADAC Fahrsicherheitszentren sowie über den stationären Einzelhandelflächendeckend in den Märkten von EDEKA und Netto Marken-Discount.Mit diesem Distributionsnetz haben alle ADAC Mitglieder gegen Vorlagedes Mitgliedsausweises auch weiterhin die Möglichkeit, sehr einfachund unkompliziert die jeweils neueste Ausgabe ihresMitgliedermagazins beim nächsten Einkauf mit nach Hause zu nehmen.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell