München (ots) -Motorroller mit elektrischem Antrieb könnten vor allem diestädtische Mobilität verändern. Das Interesse an den neuen Flitzernunterschiedlichster Ausführung und Leistungsstärke ist in jedem Fallgroß: Der Verkauf an Privatkunden legte im vergangenen Jahreuropaweit um mehr als 50 Prozent zu. Der ADAC hat siebenElektroroller der Führerscheinklasse AM (maximaleHöchstgeschwindigkeit 45 km/h, Führerschein ab 16 Jahren) zu Preisenzwischen 2.299 und 6.390 auf Alltagstauglichkeit, Ergonomie, Antriebund Fahreigenschaften getestet.Das Ergebnis: Keiner der Testkandidaten konnte voll überzeugen.Zwei Modelle schnitten mit "gut" ab, vier erreichten ein"befriedigend" und eines ein "ausreichend". Testgewinner ist die"Schwalbe" des Münchner Herstellers Govecs (Note 2,3), dicht gefolgtvon der in Italien gefertigten Piaggio Vespa Elettrica (Note 2,4).Mit Preisen von mehr als 5.000 Euro sind die beiden Modelle aber auchsehr teuer. Ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietetder aus China stammende NIU N1S (Note 3,1). Für weniger als 3.000Euro bekommt man einen modern designten E-Roller mit der bestenKonnektivität (unter anderem USB-Anschluss und App für Smartphone)und einer soliden Reichweite. Bei den Bremsen und der Ladedauerenttäuschte er allerdings. Auf dem letzten Platz landete der ausRemagen stammende Kumpan 1954 Ri (Note 4,1). Trotz seines gutenFahrwerks und der auch für große Personen bequemen Sitzpositionerwies er sich als nicht alltagstauglich. Die schlechten Scheinwerfermachen Fahrten in der Dunkelheit gefährlich und führten zur Abwertungdes Rollers.Damit Roller-Interessenten beim Kauf keine bösen Überraschungenerleben, hat der ADAC die wichtigsten Tipps zusammengestellt: Diebesten Roller punkten mit großer Reichweite, geringem Stromverbrauchund kurzer Ladedauer. Die Reichweite von Elektroroller-Akkus reichtin der Regel für Stadtfahrten. Für längere Überlandtouren hingegensind sie nicht geeignet. Ideal ist ein herausnehmbarer Akku, den fünfder sieben getesteten Modelle anbieten, weil sich dieser in deneigenen vier Wänden aufladen lässt und im Winter vor niedrigenTemperaturen geschützt werden kann. Auch ein modulares Akkusystem istvon Vorteil. Der Kumpan lässt sich auf maximal drei herausnehmbareAkkus aufrüsten, die Konkurrenten Torrot, Vässla und unu immerhin aufbis zu zwei.Wer einen neuen E-Roller erwirbt, sollte bereits beim Kauf auf denReparaturservice des Herstellers achten. Viele Hersteller neuerE-Roller haben - wenn überhaupt - nur in größeren StädtenServicepartner. Weil der ein oder andere Rollerfahrer kleinereReparaturen selbst durchführen will, ist eine ausführliche und leichtverständliche Bedienungsanleitung ebenfalls wichtig. Und natürlichsollten Verbraucher unbedingt vor dem Kauf eine Probefahrtunternehmen!Die kompletten Testergebnisse finden Sie unterhttp://adac.de/e-roller.