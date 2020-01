ADAC setzt auf Fortschritte für die Verkehrssicherheit / Verkehrsgerichtstag in Goslar/ E-Scooter und Aggressivität im Straßenverkehr im Mittelpunkt

München (ots) - Aggressivität im Straßenverkehr, Elektrokleinstfahrzeuge alsneue Mobilitätsart sowie eine Verlängerung der Fahrausbildung - die Verbesserungder Verkehrssicherheit ist eines der zentralen Themen des 58.Verkehrsgerichtstags in Goslar. Die Arbeitskreise III, V und VI beschäftigensich mit Themen der Verkehrssicherheit.Auf großes Interesse dürften die Diskussionen rund um dieElektrokleinstfahrzeuge stoßen - sie prägen in immer stärkerem Maße dasStraßenbild. Vorbehalte gegen E-Scooter bestehen, weil viele Nutzer sieungeordnet abstellen oder sich verkehrswidrig verhalten. Für den ADAC sind dieElektrokleinstfahrzeuge eine sinnvolle Ergänzung zu bestehendenMobilitätsformen. Die Verkehrssicherheit darf aber nicht unter E-Scooternleiden. Außerdem muss die Einhaltung der Regelungen konsequent kontrolliertwerden.Der Arbeitskreis III prüft, ob es neben angemessener Bestrafung auch andereMöglichkeiten gibt, um Aggressivität im Straßenverkehr zu begegnen. Der ADACspricht sich dafür aus, Kontrollen zu verstärken und bereits während derFahrausbildung Provokationen, Emotionen und Aggressionen intensiv zuthematisieren. Mit der Verbesserung der Fahrausbildung befasst sich derArbeitskreis VI und fragt, ob neue Wege beschritten werden müssen, damit jungeFahrer in den ersten Jahren sicherer unterwegs sind. Wesentlich aus Sicht desADAC ist es, einen Rahmen zu schaffen, in dem jungen Fahrern die eigenenFahrfähigkeiten objektiv widergespiegelt werden.Der Arbeitskreis I schließlich diskutiert Möglichkeiten, die Abwicklung vonUnfällen, die im Ausland passiert sind, zu vereinfachen. Hierzu müssten ausSicht des ADAC die Verjährungsfristen von Schadenersatzansprüchen EU-weitvereinheitlicht werden. Weitere Themen des diesjährigen Verkehrsgerichtstagssind unter anderem die Praxistauglichkeit des Bußgeldverfahrens (ArbeitskreisIV), die Entschädigung von Opfern nach Terrortaten mit einem Kfz (ArbeitskreisVII) sowie Passagierrechte auf Kreuzfahrten (Arbeitskreis VIII).Die einzelnen ADAC Pressemeldungen zu den Arbeitskreisen finden Sie unterwww.presse.adac.de.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7849/4506742OTS: ADACOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell