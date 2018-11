ADAC schafft Arbeitsplätze in Essen / ADAC Customer Service GmbH hat Geschäftsbetrieb aufgenommen

München (ots) - Die neu gegründete ADAC Customer Service GmbH hatihren Geschäftsbetrieb in der Ruhrmetropole Essen aufgenommen. ImBeisein des Oberbürgermeisters Thomas Kufen eröffnete Lars Soutschka,Geschäftsführer des ADAC e.V. und der ADAC Customer Service GmbH, dieRäumlichkeiten des ADAC Tochterunternehmens im Stadtteil Rüttenscheidund gab damit den offiziellen Startschuss für das neueDienstleistungscenter. Rund 60 Backoffice-Mitarbeiter kümmern sich absofort am neuen Standort um die Mitgliedschaftsanliegen der mehr als20 Millionen ADAC Clubmitglieder."Wir freuen uns, in einem der größten Ballungsräume Deutschlandsneue Arbeitsplätze zu schaffen. Das ADAC Team in Essen wird unserenMitgliedern in ganz Deutschland modernen, hochqualitativenKundenservice bieten und uns damit auf dem Weg vom erfolgreichenPannenhelfer zum modernen Mobilitätsdienstleister unterstützen", soLars Soutschka, Geschäftsführer des ADAC e.V.Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen: "AlsOberbürgermeister bin ich immer erfreut, wenn Unternehmen neu nachEssen ziehen. Deshalb freue ich mich, dass der ADAC dieseEntscheidung für seine neue ADAC Customer Service GmbH getroffen hat.Denn es bedeutet zugleich, dass mehr als 60 attraktive Arbeitsplätzein Essen neu entstehen. Unsere Stadt ist aufgrund ihrer positivenRahmenbedingungen ein stark nachgefragter Standort für Customer CareCenter und Shared Service Center. Dies zeigen insbesondere dieNeuansiedlungen in den letzten beiden Jahren."Vor Ort in Essen ist der ADAC für seine Mitglieder unter anderemim ADAC Center Berthold-Beitz-Boulevard 461 erreichbar.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell