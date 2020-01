ADAC neutral zum Tempolimit auf Autobahnen / Umfassende Faktenklärung statt Empfehlung an die Politik

München (ots) - Angesichts des unklaren Meinungsbildes in Bevölkerung und ADACMitgliedschaft enthält sich der ADAC bis auf weiteres einer Empfehlung an diePolitik zum allgemeinen Tempolimit auf Autobahnen. Zusätzlich ergibt sich ausbisherigen Studien und Statistiken ein sehr heterogenes Bild zu den Wirkungeneines Tempolimits sowohl bezüglich des Klimaschutzes als auch mit Blick auf dieVerkehrssicherheit."Unsere Mitglieder positionieren sich in eigenen Umfragen zum Tempolimit aufAutobahnen nicht mehr eindeutig. Sie sind stattdessen wie die Gesellschaftinsgesamt in Befürworter und Gegner des Tempolimit gespalten. Der ADAC ist einVerein und insofern seinen Mitgliedern verpflichtet, der starken PolarisierungRechnung zu tragen. Wenn darüber hinaus die Faktenlage bezüglich der Wirkungeneines Tempolimits unklar und teilweise widersprüchlich ist, ist eine neutralePosition eine logische Konsequenz", erklärt ADAC Vizepräsident für Verkehr,Gerhard Hillebrand.Der ADAC selbst wird das Thema umfangreich wissenschaftlich aufbereiten, um einebelastbare Entscheidungsgrundlage zu haben. Richtig bleibt, dass Autobahnen diesichersten Straßen in Deutschland sind. Dort werden pro Jahr etwa ein Drittelaller Kraftfahrzeugkilometer gefahren. Der Anteil der Verkehrstoten aber ist imVergleich dazu mit rund 13 Prozent unterdurchschnittlich.Hillebrand: "Wichtig ist es, Grenzen und Möglichkeiten eines Tempolimits für dieVerkehrssicherheit und den Klimaschutz genau zu untersuchen. Insbesonderehinsichtlich der Wirkungen auf die Verkehrssicherheit liegen die heutigenSchätzungen noch weit auseinander. Deshalb ist eine wissenschaftlicheUntersuchung, die über einzelne Pilotstrecken hinausgeht, unabdingbar."Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7849/4501435OTS: ADACOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell