ADAC meldet sechsstellige Zahl neuer Kfz-Versicherungskunden

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der ADAC macht mit seiner Expansion in der Kfz-Versicherung Fortschritte.



Ende 2020 waren 851 000 Autos bei dem Automobilclub versichert, fast 100 000 mehr als ein Jahr zuvor. Das teilte die ADAC SE am Montag in München mit. Der ADAC kooperiert seit zwei Jahren in der Kfz-Versicherung mit der Allianz , seither ist die Zahl der versicherten Fahrzeuge von 650 000 auf nunmehr über 850 000 gestiegen, also ein Plus von fast einem Drittel. Erklärtes Ziel ist es, Nummer eins unter den 21 Millionen Mitgliedern zu werden, davon ist der ADAC aber noch ein gutes Stück entfernt.

Der Autoversicherungsmarkt ist heiß umkämpft. Befeuert durch Portale wie Check24 wechselt alljährlich eine Millionenschar von Autofahrern ihren Versicherer. Der ADAC verkaufte demnach insgesamt sogar 232 000 neue Policen, doch gingen auf der anderen Seite offenbar auch etliche Kunden wieder verloren. Die Autoversicherung gehört zur Aktiengesellschaft ADAC SE, die die kommerziellen Geschäfte des Automobilclubs betreibt./cho/DP/stw