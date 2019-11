München (ots) - Der ADAC e.V. rüstet sich für die Zukunft: Auf eineraußerordentlichen Hauptversammlung in München hat Deutschlands größterMobilitätsclub heute die Einführung einer Premium-Mitgliedschaft beschlossen,die die bestehende Plus-Mitgliedschaft um zahlreiche Leistungen erweitert.Zugleich haben die 239 Hauptversammlungsmitglieder aus ganz Deutschlandentschieden, aufgrund gestiegener Kosten sowie der neu erhobenenVersicherungssteuer zum ersten Mal nach sechs Jahren die Beiträge für diebestehenden Mitgliedschaftsmodelle anzupassen. Auch eine Satzungsänderung hatdas höchste Gremium des ADAC beschlossen: Im Wesentlichen geht es bei derNeufassung darum, Entscheidungs- und Beratungsgremien im Club konsequentervoneinander abzugrenzen und Aufgaben klar zuzuordnen. Neuwahlen standen nichtauf der Tagesordnung.Die neue Premium-Mitgliedschaft ergänzt die Plus-Mitgliedschaft um wichtigeLeistungen. Dazu gehören eine weltweite Pannenhilfe, die Rückholung bei Krisenund Naturkatastrophen sowie das Abschleppen in eine Wunschwerkstatt inDeutschland bis zu einer Entfernung von 100 Kilometern. Mit diesem neuen undhochwertigen Baustein in der Mitgliedschafts-Palette ergibt sich für ADACMitglieder die Möglichkeit, noch passgenauer den für sie idealen Tarif wählen zukönnen. Die Premium-Mitgliedschaft wird in einer Testphase zunächst im Gebietdes Regionalclubs Niedersachsen/Sachsen-Anhalt angeboten und kostet fürEinzelpersonen 139 Euro pro Jahr. Der bundesweite Start ist für das ersteHalbjahr 2020 geplant.Die ebenfalls beschlossene Beitragsanpassung der bestehendenMitgliedschaftsmodelle ist aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten sowie derneu erhobenen Versicherungsteuer laut ADAC unvermeidlich. Der Tarif für dieBasis-Mitgliedschaft steigt von 49 auf 54 Euro pro Jahr. In derPlus-Mitgliedschaft, die statt 84 dann 94 Euro kosten wird, ist in Zukunft unteranderem im Krankenrücktransport auch der Transport einer Begleitpersonabgedeckt. Die Einführung der neuen Beiträge ist - nach Abstimmung mit denFinanzbehörden - ebenfalls im ersten Halbjahr 2020 geplant.ADAC Präsident Dr. August Markl: "Wir setzen alles daran, unsere über 21Millionen Mitglieder von den Leistungen und Angeboten des ADAC zu überzeugen.Die zunehmende Vielfalt der Mobilitätsformen und der Ansprüche erfordern nochdifferenziertere Möglichkeiten der Mitgliedschaft. Mit unserer um diePremium-Mitgliedschaft erweiterten Modellpalette wollen wir - neben Basis- undPlus-Mitgliedschaft - diesen Bedürfnissen Rechnung tragen."Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell