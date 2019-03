Mit ADAC e-Charge einfach und günstig laden / In Kooperation mit EnBW haben ADAC Mitglieder Zugang zum größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "EnBW":

München (ots) -Der ADAC und die EnBW bringen Licht in den oft undurchsichtigenPreisdschungel an Elektroladesäulen: Ab dem 1. April bietet der ADACin Kooperation mit dem Energieunternehmen EnBW seinen Mitgliedern dieMöglichkeit, mit ADAC e-Charge an mehr als 25.000 Ladepunkten imgrößten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz zueinheitlichen Preisen zu laden. Dabei nutzt der ADAC das Ladenetz derEnBW mobility+ App.Abgerechnet wird ausschließlich nach der Menge des geladenenStroms: Die Kilowattstunde per Wechselstrom-Ladung (AC) kosteteinheitlich an jeder Ladesäule 0,29 Euro. Die Kilowattstunde perGleichstrom-Ladung (DC) kostet unterwegs nur 0,39 Euro - egal, ob aneiner EnBW-Ladesäule oder an einer Ladesäule eines anderen Anbietersim gesamten e-Roamingnetz des Energieunternehmens. Damit sind dieKosten nicht nur berechenbar, sondern auch günstig: Die meistenöffentlichen Elektromobilitätsanbieter rechnen pro Stunde oder nachPauschalen ab und erheben zusätzliche Kosten wie Standgebühren.Nach dem Download der EnBW mobility+ App und der Registrierung alsADAC Mitglied können Fahrer von Elektroautos mit der App oder derADAC e-Charge Card bequem laden und bezahlen. Eine monatlicheGrundgebühr gibt es für ADAC Mitglieder nicht. Die nächstgelegeneElektroladesäule lässt sich über die App ebenfalls schnell undeinfach finden."Der Preiswirrwarr an den Ladesäulen hält viele Menschen davon ab,auf Elektromobilität umzusteigen. Mit ADAC e-Charge bieten wirAutofahrern Transparenz und Sicherheit beim öffentlichen Laden, dennsie zahlen im gesamten e-Roamingnetz einen einheitlichen Preis. MitEnBW haben wir einen kompetenten Partner gefunden, der unserenMitgliedern attraktive Preise garantiert sowie eine mehr als90-prozentige Abdeckung der Ladepunkte in Deutschland, Österreich undder Schweiz bietet. Damit kommen wir unserem Ziel, Deutschlande-mobil zu machen, einen Schritt näher", sagt Oliver Weissenberger,Geschäftsführer des ADAC."Das ist der Kern unserer Zusammenarbeit, denn auch unserwichtigstes Ziel ist es, den Zugang zur Elektromobilität für alleeinfach und alltagstauglich zu machen", ergänzt Marc Burgstahler,verantwortlich für den Bereich Elektromobilität bei der EnBW. "Dabeispielt für uns vor allem das Kundenfeedback eine wichtige Rolle, dasauch den Ausschlag gegeben hat, unsere Ladetarife als erste am Marktradikal zu vereinfachen. Davon profitieren jetzt auch alleinteressierten ADAC Mitglieder. Gleichzeitig bauen wir das Ladenetzweiter aus und treiben den Ausbau der Ladeinfrastruktur voran: Sowerden wir beispielsweise bis Ende 2020 deutschlandweit 1.000Schnellladestandorte betreiben."Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell