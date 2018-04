ADAC Zurich 24h-Rennen: NITRO überträgt Rennspektakel der Superlative vom Ring bereits zum dritten Mal

Köln (ots) - Der Männersender NITRO überträgt auch in diesem Jahrdas ADAC Zurich 24h-Rennen auf dem Nürburgring in einem einzigartigenTV-Marathon. Von Samstag, 12.05., um 14.45 Uhr, bis Sonntag, 13.05.,16.15 Uhr, ist NITRO über einen Zeitraum von mehr als 25 Stundennonstop live dabei. Darüber hinaus weitet der Männersender seineRahmenberichterstattung gegenüber den Vorjahren deutlich aus: NITROzeigt im Umfeld eines der größten Rennsport-Spektakels weltweit dreiQualifyings, eine packende Dokumentation über das größte Autorennender Welt und die Zusammenfassung des "24h Classic"-Rennens. Hierschickt NITRO sogar ein eigenes Team mit Ex-DTM-ProfirennfahrerChristian Menzel und VOX-Dokusoap-Star Detlef Steves ins Rennen. DieRennzusammenfassung bildet zugleich den Abschluss der Doku-Serie"Detlef wird Rennfahrer", die am 31.03. startete.Das ADAC Zurich 24h-Rennen: Die längste Rennstrecke der Welt, über500 motorisierte Piloten, rund 160 Fahrzeuge und die unglaublicheZuschauer-Kulisse von über 200.000 Motorsport-Enthusiasten - dassalles sind die imposanten Eckdaten für die 46. Auflage des ADACZurich 24h-Rennens! Hinzu kommen knallharter Rennsport, triumphaleSiege aber auch dramatisches Scheitern. Deshalb ist NITRO auch 2018wieder live am Nürburgring mit dabei!Oliver Schablitzki, Senderchef NITRO: "Nach den TV-Erfolgen in2016 und 2017 hat das ADAC Zurich 24h-Rennen bei NITRO mittlerweileeinen festen Platz gefunden und ist ein Muss für jeden Motorsportfan.In diesem Jahr begleiten wir nicht nur das Hauptrennen über 25Stunden live, sondern beginnen unsere Berichterstattung mit derZusammenfassung des ersten Qualifyings, zeigen das zweite Qualifyingsowie das Top-30-Qualifying live und fassen auch die 24h Classiczusammen - in diesem Jahr sogar mit eigenen NITRO-Team und unserenProtagonisten - Detlef Steves und Rennsportlegende Christian Menzel -am Steuer."Moderator des NITRO-TV-Marathons ist Alex Hofmann. Der 37-Jährigemoderierte bereits die Formel 1 und bringt als ehemaligerMotoGP-Profi und 24h-Rennen-Teilnehmer jede Menge Erfahrung imMotorsport mit. Experte an seiner Seite ist der Profi-Rennfahrer und24h-Rennen-Legende Dirk Adorf. Seit 2010 ist Adorf Werksfahrer beiBMW Motorsport. Auf der Nürburgring-Nordschleife holte er bereitsüber 55 Siege. Kommentatoren sind Peter Reichert (RTL-Sportreporterund n-tv-Kommentator Freies Training F1), Roland Hofmann(RTL-Reporter, Rallye- und Tourenwagen-Kommentator) und Dirk Adorf.Als Reporter im Team sind u. a. Eve Scheer (Schauspielerin,Moderatorin, Rennfahrerin), Felix Görner (RTL-Sportreporter), AnnaNentwig (Sportjournalistin), Nico Holter (n-tv-Sportmoderator), JakobPasslick und Felix Kohler.Im Vorfeld des 24h-Rennens läuft bei NITRO die sechsteiligeDoku-Serie "Detlef wird Rennfahrer" mit Detlef Steves. Immersamstags, um 13.30 Uhr und donnerstags, um 22.15 Uhr. Mithilfe seinesMentors, Rennprofi Christian Menzel, absolviert Detlef Steves denWerdegang eines richtigen Rennfahrers: Vom Fahrtraining über denMedizincheck bis zur Rennlizenz. Das Ziel: Die Grüne Hölle desNürburgrings. Am 11.05. läuft bei NITRO die "24hClassic"-Zusammenfassung von Detlefs erstem Rennen - moderiert vonNils Bomhoff.Die Ausstrahlungen im Überblick:Do., 26.04. | 23.15 bis 0.15 Uhr | Zusammenfassung: Qualifying IDo., 10.05. | 23.15 bis 0.00 Uhr | Live: Qualifying IIFr., 11.05. | 17.00 bis 18.30 Uhr | Zusammenfassung: 24h Classic bzw."Detlef wird Rennfahrer: Detlefs erstes Rennen"Fr., 11.05. | 18.30 bis 20.15 Uhr | Live: Qualifying Top 30Sa., 12.05. | 08.35 bis 13.50 Uhr | Wiederholung der sechs Folgen"Detlef wird Rennfahrer"Sa., 12.05. | 13.50 bis 14.45 Uhr | Dokumentation: "Die 24 Stundenvom Nürburgring - Das größte Autorennen der Welt"Sa., 12.05. | 14.45 Uhr | Beginn der Live-ÜbertragungSo., 13.05. | 16.15 Uhr | Ende der Live-ÜbertragungBei der diesjährigen 46. Auflage des ADAC Zurich 24h-Rennenswerden rund 90 Mitarbeiter im Drei-Schichtbetrieb vor Ortausschließlich für die NITRO-Übertragung im Einsatz sein, darunterallein drei Regisseure. Das Rennen der Superlative ist auch für diemotorsporterfahrenen Mitarbeiter der Mediengruppe RTL eine besondereHerausforderung. TV-Produktion und Vermarktung der Veranstaltung wirdwie bereits in den letzten Jahren von der SPORTTOTAL AG (ehemals_wige MEDIA AG) umgesetzt. Über 40 Live-Kameras werden im Einsatzsein, darunter eine Helikopter-, zehn Onboard- sowie 29Strecken-Kameras. In der Nacht wird ein Großteil der Grand PrixStrecke beleuchtet sein.Das 24h-Rennen bei NITRO wird über den kompletten Zeitraum livevia Social Media begleitet bei Facebook(www.facebook.com/nitro.free.tv), Twitter (www.twitter.com/NITRO) undInstagram (www.instagram.com/nitrotv). Offizielle Hashtags: #24hNITRO#24hNBR #24hClassic #DetlefwirdRennfahrerDie aufwendige Live-Übertragung bei NITRO erreichte 2017 einenstarken Marktanteil von 9,7 Prozent in der Spitze (Männer 14 bis 59Jahre). 