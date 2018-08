ADAC Truckservice warnt vor Reifenplatzern durch Hitze / Hitzewelle sorgt für eine erhöhte Unfallgefahr bei Lkw

München (ots) - Die anhaltende Hitze lässt die Gefahr vonReifenschäden, insbesondere Reifenbränden akut ansteigen. Der ADACTruckservice rät deshalb, die Lkw-Bereifung zu überprüfen."Extreme Hitze in Kombination mit zu niedrigem Luftdruck ist eineder häufigsten und meist unterschätzten Ursachen für Reifenschäden",sagt Christoph Walter, Geschäftsführer der ADAC TruckService GmbH &Co. KG, Laichingen. Klettert das Thermometer für längere Zeitdeutlich über 30 Grad Celsius, kann die Asphalttemperatur 40 bis 60Grad Celsius erreichen. Die Reifen werden weicher, verschleißenschneller, überhitzen und können Feuer fangen.Konkret sollten Fahrer jetzt den Fülldruck am kalten Reifenprüfen. Zudem raten die Pannenhelfer, Reifen und Reserverad genau aufBeschädigungen wie Schnitte durch Fremdkörper zu untersuchen.Richtig reagieren bei ReifenplatzernKommt es dennoch zu einem Reifenplatzer, ist das nicht zuüberhören. Ein lauter, explosionsartiger Knall, peitschenartigherumschleudernde Teile und reichlich Rauchentwicklung sind typisch.Der Fahrer sollte keinesfalls vollbremsen, sondern dosiertzwischenbremsen und den Lkw ausrollen lassen.Fängt ein Reifen Feuer, kann ein umsichtiger Fahrer oftSchlimmeres verhindern. Oberste Regel ist, keine Menschenleben zugefährden. Bei Zwillingsbereifung rät der ADAC Truckservice, mitWarnblinker schlingernd weiterzufahren, bis sich der brennende Reifenvon der Felge gelöst hat. Pkw-Fahrer sollten keinesfalls überholenund ausreichend Abstand halten. Hält der Fahrer sofort an, greift mithoher Wahrscheinlichkeit das Feuer auf den ganzen Lkw über.Mit Single-Bereifung oder einem Reifenbrand an der vorderenLenkachse, sollte man allenfalls mit Schrittgeschwindigkeitweiterfahren. Sobald der brennende Reifen platzt oder sich von derFelge löst, wird das Fahrzeug in der Regel unkontrollierbar und kannbei höheren Geschwindigkeiten leicht zum Beispiel eine Leitplankedurchbrechen.Generell gilt: So früh wie möglich die Feuerwehr alarmieren,möglichst noch während der Fahrt. Wichtig ist eine genaueBeschreibung der Fahrzeugposition sowie Informationen zur Ladung, vorallem, wenn es sich um Gefahrgut handelt.Bei eigenen Löschversuchen das Feuer in kurzen Stößen undunmittelbar von unten nach oben sowie in Windrichtung bekämpfen. Daexplodierende Reifen zu Geschossen werden können, ist eslebenswichtig, niemals direkt vor dem Reifen, also in Achsrichtung zustehen, sondern schräg versetzt oder in Fahrtrichtung.Im Fall eines Schadens sind die Pannenhelfer in Deutschland rundum die Uhr unter 0800 524 8000 und in Europa unter 00800 8432 8432 zuerreichen.Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @ADAC_TSFolgen Sie uns auch auf Facebook unter @ADAC-TruckserviceAbonnieren Sie auch unseren Newsletter TRUCKtuellÜber den ADAC Truckservice:Die ADAC Truckservice GmbH & Co. KG (Laichingen) bietetPannenhilfe für Lkw, Trailer, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. ZurLeistungspalette gehören Festpreisprodukte für Fahrzeugflotten,Mobilitätspakete und After-Sales-Angebote für Lkw-Hersteller sowieein Werkstattnetz mit über 800 Standorten und mehr als 3.000Pannenhelfern in Deutschland.Europe Net ist ein Tochterunternehmen des ADAC Truckservice undACI Global. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und bietet in 39Ländern Europas und 24 Sprachen Pannenhilfe für den kommerziellenNutzfahrzeugsektor sowie Mobilitätsprogramme für die Industrie.Herzstück sind 13 regionale Service Provider, die über ein Netzwerkvon über 40.000 Vertragswerkstätten verfügen.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC RechtsschutzVersicherung AG, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC VerlagGmbH & Co. KG. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt dieADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran undsetzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Pressekontakt:ADAC Truckservice:Stefanie Mayer, Tel.: (07333) 808-112, s.mayer@adac-truckservice.deADAC SE Unternehmenskommunikation:Jochen Oesterle, Tel.: (089) 7676-3474, jochen.oesterle@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell