ADAC Truckservice startet Reifenservice für Leicht-Lkw / Deutschlandweiter Reifennotdienst für Sprinterklasse unter kostenfreier Hotline 0 800 5 24 80 00 (FOTO)

München (ots) -Der ADAC Truckservice erschließt sich ein neues Geschäftsfeld.Künftig kommen die gelben Lkw-Engel auch bei Reifenpannen anLeicht-Lkw zu Hilfe. Zielgruppe für den neuen Service sindHandwerksbetriebe und Lieferdienste, aber auch Fahrzeugherstellersowie Reifenhersteller und -händler."Reifenservice für die Sprinterklasse ist ab sofort kein weißerFleck mehr auf der Pannenhilfe-Landkarte. Mit unserem Angebotschaffen wir eine kostengünstige und zuverlässige Lösung, unter einerNummer und nach einem Standard. Bei unseren Mobilitätskunden stößtder Service bereits auf großes Interesse", sagt Dirk Fröhlich,Geschäftsführer des ADAC Truckservice.Die Nachfrage ist seit Jahren groß, aber bis dato bietet keinDienst einen flächendeckenden Reifenservice für dieseFahrzeugplattform an. Grund dafür ist die infolge der großenBandbreite an Felgen- und Reifenmodellen äußerst aufwändige Logistikmit hohen Handlings- und Bevorratungskosten. Kuriere oder Handwerker,die mit einer Reifenpanne liegen bleiben, haben deshalb oft dasNachsehen und müssen abgeschleppt werden.Der ADAC Truckservice geht beim Aufbau seines Angebots neue Wege:Pneu und Felge werden komplett getauscht. Nach der Pannenmeldung wirdder gewünschte Satz in der Werkstatt montiert und anschließend derRadwechsel am Pannenort durchgeführt. Abgedeckt sind die ModelleMercedes Sprinter und VW Crafter sowie MAN TGE, Iveco Daily, FiatDucato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper. Die Reifenmarke ist wählbarund die Entsorgung des Altreifens inklusive. Der Service beinhaltetbundesweit die Pannenhilfe zum Pauschalpreis, hinzu kommen die Kostenfür den Neureifen sowie eine Handlinggebühr für die Tauschfelge.Um die Bevorratung des Sortiments für alle Fabrikate bei den ADACWerkstattpartnern zu gewährleisten, bauen die Experten vomTruckservice derzeit die Logistikstruktur auf. Den Start machen diePilotregionen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Ab Sommer werdensukzessive alle 185 ADAC Partnerwerkstätten angebunden.Diese Presseinformation finden Sie online mit Bildmaterial unterhttps://tinyurl.com/presse-adac-truckservice Abonnieren Sie auchunseren Newsletter TRUCKtuellÜber den ADAC Truckservice:Die ADAC Truckservice GmbH & Co. KG (Laichingen) bietetPannenhilfe für Lkw, Trailer, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. ZurLeistungspalette gehören Festpreisprodukte für Fahrzeugflotten,Mobilitätspakete und After-Sales-Angebote für Lkw-Hersteller sowieein Werkstattnetz mit über 800 Standorten und mehr als 3000Pannenhelfern in Deutschland. Europe Net ist ein Tochterunternehmendes ADAC Truckservice. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet undbietet in 39 Ländern Europas und 24 Sprachen Pannenhilfe für denkommerziellen Nutzfahrzeugsektor sowie Mobilitätsprogramme für dieIndustrie. Herzstück sind 13 regionale Service Provider, die über einNetzwerk von über 40.000 Vertragswerkstätten verfügen.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Der Konzern besteht aus 34 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, derADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADACService GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt dieADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran undsetzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Pressekontakt:ADAC Truckservice: Stefanie Mayer,T 07333 808 112, s.mayer@adac-truckservice.deADAC SE: Dr. Christian Buric,T 089 76 76 38 66, christian.buric@adac.de