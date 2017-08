ADAC TruckService und Bosch Secure Truck Parking wollen Lkw-Parkplatznot beenden / ADAC TruckService wird strategischer Partner für die Flächenvermarktung auf Bosch Lkw-Stellplatz-Buchungsplattform (FOTO)

München (ots) -Eine Allianz gegen den Lkw-Stellplatzmangel haben der ADACTruckService und Bosch Service Solutions in der vergangenen Woche inKarlsruhe unterzeichnet. Die Partner rufen Unternehmen dazu auf,zugangsbeschränkte Flächen in der Nähe von Autobahnen undBundesstraßen als sichere Lkw-Parkplätze zugänglich zu machen. DerADAC TruckService prüft, ob sich ein Areal eignet und organisiert alszentraler Ansprechpartner für Interessenten in Europa dieSicherheitsausstattung und die Anbindung von Arealen an die kürzlichgelaunchte Buchungsplattform "Bosch Secure Truck Parking"."Die Politik hat in den vergangenen Jahren viel bewirkt, aber denSchlüssel, das Lkw-Stellplatzproblem dauerhaft zu lösen, hält dieLogistikbranche selbst in der Hand. Wer seine freien Flächen alsStellplätze zur Verfügung stellt, tut nicht nur etwas gegen denParkplatzmangel, sondern profitiert auch davon", betont ChristophWalter, Vorsitzender der Geschäftsführung beim ADAC TruckService inLaichingen.Allein in Deutschland fehlen nach Angaben desBundesverkehrsministeriums 14.000 Lkw-Stellplätze - Tendenz starksteigend. Der Mangel, vor allem an gesicherten Parkmöglichkeiten hatKonsequenzen: Nach Informationen der TAPA EMEA (Transported AssetProtection Association Europe) beläuft sich der Gesamtschaden durchFrachtdiebstahl in Europa auf über 16 Milliarden Euro jährlich."Unfälle wegen übermüdeter Fahrer und falsch geparkter Fahrzeuge,höherer Kraftstoffverbrauch durch Parkplatzsuchverkehre oderFrachtdiebstähle und Überfälle auf nicht überwachten Flächen - dasschadet dem Ansehen der ganzen Branche. Wir wollen uns damit nichtabfinden und gemeinsam die Logistikbranche für die Idee des sicherenParkens begeistern", sagt Dr. Jan-Philipp Weers, Leiter von BoschSecure Truck Parking.Das Bosch-Sicherheitsparken funktioniert nach dem SharingEconomy-Ansatz und ähnlich wie eine Hotelbuchungsplattform.Unternehmen können beispielsweise Firmenparkplätze oderSpeditionshöfe auf dem Portal einstellen. Eine App informiertDisponenten und Fahrer über freie Stellplätze und derenAusstattungsmerkmale. Insbesondere das Security-Ranking gibtdetailliert Auskunft über die Sicherheitseinrichtungen einesParkplatzes. Die Reservierung ist kostenlos und die Höhe derParkgebühren bestimmt der Besitzer des Areals. Bezahlt wird aufRechnung. Die Gebühren werden am Monatsende mit der Spedition onlineabgerechnet, der Fahrer muss also kein Bargeld mitführen.Unternehmen, die Areale zweitnutzen wollen, können sich über dieHotline +49(0)7333 808-174 beim ADAC TruckService melden. Geeignetsind Flächen in unmittelbarer Autobahnnähe mit Lkw-tauglichemUntergrund, sanitären Einrichtungen und mindestens fünf Stellplätzen.Ist das Areal bereits zugangsgesichert und verfügt überVideoüberwachung sowie eine 24/7 Rezeption ist lediglich einAnschluss an das Buchungsportal erforderlich. Noch nicht gesicherteParkplätze lassen sich in der Regel innerhalb eines Tages mit einempassenden Zutrittskontrollsystem nachrüsten. EineNummernschilderkennung bei der Ein- und Ausfahrt und der Abgleich desKennzeichens mit den Buchungsdaten sorgen dann dafür, dass nur aufder Plattform registrierte Lkw das Gelände befahren. Zum Angebotgehören auch Videoüberwachung sowie ein Terminal mit Sprachverbindungzur Bosch-Sicherheitsleitstelle, virtuelle Wächterrundgängeinklusive.Mehr Informationen unter ADAC TruckService Hotline:+49(0)7333 808-174E-Mail: secure-parking@adac-truckservice.deDiese Presseinformation finden Sie online mit Bildmaterial unterhttp://presse.adac.de.Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @ADAC_TSFolgen Sie uns auch auf Facebook unter @ADAC-TruckServiceAbonnieren Sie auch unseren Newsletter TRUCKtuellÜber den ADAC TruckService:Die ADAC TruckService GmbH & Co. KG (Laichingen) bietetPannenhilfe für Lkw, Trailer, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. ZurLeistungspalette gehören Festpreisprodukte für Fahrzeugflotten,Mobilitätspakete und After-Sales-Angebote für Lkw-Hersteller sowieein Werkstattnetz mit über 800 Standorten und mehr als 2.000Pannenhelfern in Deutschland.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Über Bosch Service Solutions:Bosch Service Solutions ist ein international führender Anbietervon Business Process Outsourcing für komplexe Geschäftsprozesse undDienstleistungen. Auf Basis der neuesten Technologie und mit denMöglichkeiten des Internets der Dinge entwickelt derBosch-Geschäftsbereich ganzheitliche und innovative Servicelösungenin den Bereichen Mobility, Monitoring und Customer Experience. Rund 8000 Mitarbeiter an 27 Standorten weltweit betreuen nationale undinternationale Kunden in mehr als 35 Sprachen, vorrangig aus derAutomobil-, Reise- und Logistikbranche sowie IT undKommunikationstechnik. www.boschservicesolutions.comPressekontakt:ADAC TruckService:Stefanie Mayer, Tel.: (07333) 808-112, s.mayer@adac-truckservice.deADAC SE:Marion-Maxi Hartung, Tel.: (089) 7676-3867,Marion-Maxi.Hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell