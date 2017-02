ADAC TruckService investiert in smarte Dienste / Neues Fahrzeugschutz-Angebot löst Pannenschutzmitgliedschaft ab / Ausbau des Werkstattnetzes auf über 900 Partnerbetriebe (FOTO)

München (ots) -Fast eine Millionen Euro investiert der ADAC TruckService indiesem Jahr in schnellere Prozesse, ein flexibleres Angebot undsmarte Dienste. Im Fokus stehen das neue Fahrzeugschutz-Angebot, derAusbau des Werkstattnetzes sowie der digitalen Pannenprävention.Seit Jahresbeginn gibt es den neuen, dreistufigen Fahrzeugschutzdes ADAC TruckService - ein Festpreisangebot für Lkw, Auflieger,Anhänger und Busse. Transportunternehmer können hier zwischen denVertragspaketen S, M und L wählen. Mit allen drei Varianten sind wiebisher ein Jahr lang europaweit die Organisationskosten für diePannenhilfe sowie die Einsatzkosten am Pannenort abgedeckt. Neu ist,dass jedes notwendige Abschleppen innerhalb eines Jahres bis zu einerGesamthöhe von maximal 4.000 Euro pro Fahrzeug (Paket L) inklusiveist. Ebenfalls neu ist ein Schutz für Reifen, die nicht älter alszwölf Monate sind und der Vertragsschutz greift jetzt auch beiVerlust von Fahrereigentum aus dem Cockpit bis zu einem Wert von2.000 Euro (Paket L). Der Wechsel funktioniert allerdings nichtautomatisch, Pannenschutz-Kunden können aber auf Anfrage in den rundfünf Prozent günstigeren Tarif wechseln.Die mit über 500.000 Euro größte Einzelinvestition desUnternehmens fließt in eine Service-Verbesserung. Mit einemcloudbasierten CRM-System (Customer Relationship Management) sollenWartezeiten für Kunden reduziert und die Pannenhilfe deutlichbeschleunigt werden. Das System erkennt den Anrufer anhand derRufnummer und stellt dem Service-Agenten sofort alle relevantenInformationen sowie die technische Ausstattung des Lkw zur Verfügung.ie Digitalisierung und insbesondere die digitale Pannenprävention istdas Zukunftsthema für den ADAC TruckService. So hat er als ersterAnbieter bereits 2016 ein System für Trailer auf den Markt gebracht.Mit einem eigens entwickelten Algorithmus erden Telemetriedatenherstellerübergreifend analysiert, Handlungsempfehlungen abgeleitetund so Pannen verhindert. Für 2017 ist die Ausweitung auf Reifen undBremsen geplant, Zugmaschinen sollen 2018 folgen. Ein Praxistest dazustartet bereits in diesem Frühjahr.Um bei akut drohenden Pannen sofort entlang der Fahrroutereparieren zu können, wird eigens für die Pannenprävention dasWerkstattnetz ausgebaut. Bis zum Jahresende soll das Partnernetz aufinsgesamt über 900 Werkstätten in Deutschland wachsen. ChristophWalter, ADAC TruckService-Geschäftsführer, ist überzeugt: "SmarteDienste werden sich durchsetzen und 'Nie wieder Panne' wird kommen.Wir werden uns in zehn Jahren fragen, warum wir es so langehingenommen haben, dass Reifen platzen, Lkw brennen oder Ladung imWert von hunderttausenden Euro wegen eines defekten Kühlaggregatsvernichtet werden muss."Mit einem Anziehen der konkreten Nachfrage rechnet Walter ab 2018."Digitale Pannenprävention ist ein Paradigmenwechsel für dieLogistikbranche - aber einer, der sich lohnt", so Walter. ImPraxistest 2016 mit mehr als 1.000 Lkw-Aufliegern konnten Schäden inHöhe von rund 200.000 Euro durch frühzeitiges Eingreifen verhindertwerden. Bei 430 Kühlaufliegern wurde die geschätzte Jahresersparnisvon 500 Euro bereits nach drei Monaten erreicht."Pressekontakt:Marion-Maxi Hartung,Tel.: (089) 7676-3867,Marion-Maxi.Hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell