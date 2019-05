ADAC Total 24h-Rennen: NITRO überträgt Rennspektakel der Superlative vom Ring bereits zum vierten Mal / Livestream bei TVNOW!

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Finanztrends Video zu Total



mehr >

Köln (ots) - Köln, 17.05.19: Köln, 17.05.19: Der MännersenderNITRO überträgt auch in diesem Jahr das ADAC Total 24h-Rennen auf demNürburgring in einem einzigartigen TV-Marathon. Von Samstag, 22.06.,um 14.40 Uhr, bis Sonntag, 23.06., 16.00 Uhr, ist NITRO als einzigerTV-Sender über einen Zeitraum von mehr als 25 Stunden nonstop livedabei. Darüber hinaus wird das Rennen auch online bei TVNOW in vollerLänge zu streamen sein. Als Rahmenberichterstattung zeigt NITRO imUmfeld des weltweit größten Rennsport-Spektakels Zusammenfassungenvon drei Qualifikationsrennen, das entscheidende "Top Qualifying"live sowie eine packende Dokumentation über das größte Autorennen derWelt.Das ADAC Total 24h-Rennen: Die längste Rennstrecke der Welt, über500 motorisierte Piloten, rund 160 Fahrzeuge und die unglaublicheZuschauer-Kulisse von über 200.000 Motorsport-Enthusiasten - dasalles sind die imposanten Eckdaten für die 47. Auflage des ADAC Total24h-Rennens! Hinzu kommen knallharter Rennsport, triumphale Siegeaber auch dramatisches Scheitern. Deshalb ist NITRO auch 2019 wiederlive am Nürburgring mit dabei!NITRO-Senderchef Oliver Schablitzki:"NITRO überträgt das ADAC Total 24h-Rennen in diesem Jahr erstmalsals alleiniger TV-Experte 25 Stunden non-stop - ein toller USP, denwir zu nutzen beabsichtigen! Mit einem hochklassigen Team, bestehendaus Ex-Formel-1-Moderator Alex Hofmann und Profi-Rennfahrer DirkAdorf als Experte sowie vielen anderen namhaften Motorsport-Kennernist der Männersender bestens vorbereitet für den aufwendigenTV-Marathon. NITRO wird das Adrenalin von der Rennstrecke direkt nachHause ins Wohnzimmer der Zuschauer transportieren!"Moderator Alex Hofmann (37) bringt als ehemaliger MotoGP-Profi und24h-Rennen-Teilnehmer jede Menge Erfahrung im Motorsport mit. Expertean seiner Seite ist 24h-Rennen-Legende Dirk Adorf, seit 2010Werksfahrer bei BMW Motorsport. Auf der Nürburgring-Nordschleifeholte er bereits über 55 Siege. Kommentatoren sind Peter Reichert(RTL-Sportreporter und n-tv-Kommentator, Freies Training F1), RolandHofmann (RTL-Reporter, Rallye- und Tourenwagen-Kommentator) und DirkAdorf. Auch Rennsportlegende Christian Menzel wird mit seinenExpertisen den Zuschauern die grüne Hölle näher bringen. ZumNITRO-Team gehören u. a. Lina van de Mars (Moderatorin,Mechatronikerin, Rennfahrerin), Eve Scheer (Moderatorin,Schauspielerin, Rennfahrerin), Felix Görner (RTL-Sportreporter), AnnaNentwig (RTL-Sportreporterin), Alex Schropp (RTL-Sportreporter), NicoHolter (n-tv-Sportmoderator), Jakob Passlick (Sportreporter) undFelix Kohler (Sportreporter).Die Ausstrahlungen im Überblick:Mo., 20.05., 00.35 - 00.55 Uhr: - "Qualifying" (Zusammenfassung)Fr., 21.06., 18.30 - 20.15 Uhr, "Top-Qualifying":- Quali 1 (Do., 20.06.) & Quali 2 (Fr, 21.06.) (jeweilsZusammenfassungen)- Live: "Top-Qualifying" von 19.00 - 19.40 UhrSa., 22.06., 13.45 Uhr, Dokumentation:- "Die 24 Stunden vom Nürburgring - Das größte Autorennen derWelt"Sa., 22.06., 14.40 Uhr: - Beginn der Live-Übertragung, Rennstart15.30 Uhr So., 23.06., 16.00 Uhr: - Ende der Live-ÜbertragungBei der diesjährigen 47. Auflage des ADAC Total 24h-Rennens werdenrund 200 Mitarbeiter im Drei-Schichtbetrieb vor Ort ausschließlichfür die NITRO-Übertragung im Einsatz sein, darunter allein dreiRegisseure. Das Rennen der Superlative ist auch für diemotorsporterfahrenen Mitarbeiter der Mediengruppe RTL eine besondereHerausforderung. TV-Produktion und Vermarktung der Veranstaltung wirdwie bereits in den letzten Jahren von der SPORTTOTAL AG (ehemals_wige MEDIA AG) umgesetzt. Über 40 Live-Kameras werden im Einsatzsein, darunter eine Helikopter-, zehn Onboard- sowie 29Strecken-Kameras. Die Onboard-Kameras werden rund um die Uhr überzwei Jets betrieben, die sich in 8000 Meter Höhe abwechseln und alsRelais Station dienen.NITRO wird auch via Social Media ganz nah am Renngeschehenbleiben. Exklusive Inhalte vom Streckenrand werden über denkompletten Zeitraum bei Facebook (www.facebook.com/nitro.free.tv),Twitter (www.twitter.com/NITRO) und Instagram(www.instagram.com/nitrotv) zu sehen sein.Offizielle Hashtags: #24hNITRO #24hNBRDie aufwendige Live-Übertragung bei NITRO erreichte 2018 denRekordwert von hervorragenden 12,4 Prozent Marktanteil in der Spitze(Männer 14 bis 59 Jahre). Durchschnittlich erzielte das Rennen indieser Zielgruppe einen Marktanteil von 4,8 Prozent.Pressekontakt:Claus RichterNITRO KommunikationEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 / 456 - 74247claus.richter@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell