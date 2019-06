ADAC Total 24h-Rennen bei NITRO: Rennlegende Dirk Adorf im Interview

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Köln (ots) - Das ADAC Total 24h-Rennen vom Nürburgring wird auchin diesem Jahr wieder in einem einzigartigen TV-Marathon bei NITROübertragen. Von Samstag, 22.06., 14.40 Uhr, bis Sonntag, 23.06.,16.00 Uhr, ist NITRO als einziger TV-Sender über einen Zeitraum vonmehr als 25 Stunden nonstop live dabei. Darüber hinaus ist das Rennenauch online bei TVNOW in voller Länge im Livestream zu sehen. AlsRahmenberichterstattung zeigt NITRO im Umfeld des weltweit größtenRennsport-Spektakels Zusammenfassungen von drei Qualifikationsrennen,das entscheidende "Top Qualifying" live sowie eine packendeDokumentation über das größte Autorennen der Welt.24h-Rennen-Legende Dirk Adorf ist auch in diesem Jahr für NITROals Kommentator und Experte im Einsatz. Der Altenkirchener ist seit2010 Werksfahrer bei BMW Motorsport und holte auf derNürburgring-Nordschleife bereits über 55 Siege. Auch an diesemWochenende wird Adorf wieder selbst ins Cockpit steigen undzusätzlich als Onboard-Reporter während der Fahrt berichten.Im NITRO-Interview spricht Dirk Adorf über......seine Erwartungen an die 47. Auflage des ADAC Total 24h-Rennenvom Nürburgring:"Ich erwarte mindestens genauso viel Spannung, wie wir sie in denletzten Jahren hatten. Vor allem die so genannte "Balance ofPerformance" ist wirklich so gut dieses Jahr, dass es vieleverschiedene Marken gibt, die die Möglichkeit haben, zu gewinnen. Esist ein sehr ausgeglichenes Feld. Wir reden ja immer von den sogenannten GT3-Fahrzeugen mit um die 500 PS. Das sind gut 30Fahrzeuge, die da ein Feuerwerk an der Spitze abbrennen und um denGesamtsieg fahren. Aber es gibt ja noch viel mehr Fahrzeuge beim24h-Rennen, das sind die so genannten kleinen Klassen und die fahrenihr Rennen im Rennen. Da ist so herzerwärmender Motorsport dabei. Dassind die Jungs, die abends in der Garage ihr Auto zusammenschrauben,mit eigenen finanziellen Mitteln und so ihren Traum verwirklichen.Das sind meine wahren Helden des Motorsports."...die Anforderungen des 24h-Rennens an die Fahrer:"Die Besonderheit ist gar nicht, dass du viel Kraft haben musst umRennen zu fahren, dass du besonders ausdauernd Sport machen musstoder Marathonläufer sein musst, um ein 24h-Rennen fahren zu können.Du musst glasklar im Kopf sein und die Fähigkeit haben, dich auf einelange Distanz konzentrieren zu können."...den Eventcharakter am Nürburgring:"Es heißt ja, "dass man es riechen kann an der Strecke". Rund umdie Strecke wird ja gegrillt. Du knallst da durch und irgendwannsiehst du eine Nebelschwade aufziehen. Dann hast du als Fahrer Angst,dass irgendwo Nebel aufzieht am Nürburgring, dabei hat wieder nurjemand Bier über den Grill geschüttet. Und dann riechst du, da gibt'sWürstchen."NITRO wird auch via Social Media ganz nah am Renngeschehenbleiben. Exklusive Inhalte vom Streckenrand werden über denkompletten Zeitraum bei Facebook (www.facebook.com/nitro.free.tv),Twitter (www.twitter.com/NITRO) und Instagram(www.instagram.com/nitrotv) zu sehen sein. Offizielle Hashtags:#24hNITRO #24hNBRDie Ausstrahlungen im Überblick:Fr., 21.06., 18.30 - 20.15 Uhr, "Top-Qualifying":- Quali 1 (Do., 20.06.) & Quali 2 (Fr, 21.06.) (jeweilsZusammenfassungen)- Live: "Top-Qualifying" von 19.00 - 19.40 UhrSa., 22.06., 13.45 Uhr, Dokumentation:- "Die 24 Stunden vom Nürburgring - Das größte Autorennen derWelt"Sa., 22.06., 14.40 Uhr: - Beginn der Live-Übertragung, Rennstart15.30 Uhr So., 23.06., 16.00 Uhr: - Ende der Live-ÜbertragungPressekontakt:Thomas SteuerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74226thomas.steuer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell