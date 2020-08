Die ADAC Tipps zum Camping in der Nachsaison / Freie Kapazitäten nutzen nach den Sommerferien / Günstige Pauschalpreise mit der ADAC Campcard / Direkt buchen über das ADAC Campingportal pincamp.de (FOTO)

München (ots) - Die stolze Anzahl von 9.600 Wohnmobilen wurde im Juni 2020 in Deutschland zugelassen. Mehr als jemals in einem Juni seit Beginn der statistischen Aufzeichnung. Schon im Mai wurden Rekordzahlen gemeldet. Also braucht es auf großer Tour ausreichend Standplätze für die vielen tausend Reisemobile. Auf Campingplätzen wird es da in der Hauptsaison während der Sommerferien eng, sehr eng. Wer kann, schaut voraus in den Spätsommer. Bis in den späten September haben die Campingplätze in den südlichen Ländern Europas geöffnet. In Deutschland sind viele Plätze auch das ganze Jahr über anzusteuern.Fünf ADAC-Tipps zum Start in die Nachsaison1. Vorab informieren und reservierenDer ADAC Campingführer als Buch und als App sowie PiNCAMP, das Internet-Campingportal des ADAC http://www.pincamp.de , halten jede Menge Inspiration und Information für die späte Urlaubsreise oder den Camping-Kurztrip bereit. Bei PiNCAMP lassen sich viele Campingplätze bereits im Vorhinein anfragen und sogar direkt buchen.2. Rabatte und Pauschalpreise nutzenÜber 2.500 Camping- und Stellplätze geben Rabatte und Vorteile für die Inhaber der ADAC Campcard. Sie ist in allen ADAC Campingführern und Stellplatzführern enthalten. Pauschalpreise von 11 bis 39 Euro für Standplatz, zwei Personen und Stromanschluss pro Nacht machen die Reise nach den Sommerferien in die schönsten Urlaubsregionen besonders günstig und reizvoll. Sogar mit fünf Sternen bewertete ADAC Superplätze sind zu Preisen um die 20 oder 30 Euro pro Nacht in der Nachsaison pauschal zu buchen.3. Wohnmobil schlägt ZeltIst das Wetter nicht mehr so stabil, sind Heizung, Waschzelle und WC im Wohnmobil von Vorteil. Eine gute Gelegenheit um mit einem gemieteten Kastenwagen, Alkoven- oder integrierten Wohnmobil zu Nebensaisonpreisen die große Freiheit auf Reisen einfach mal auszuprobieren. Größere Campingplätze bieten oft auch feste Unterkünfte wie Mobilheime, Bungalows und Apartments als fertig ausgestattete Alternativen.4. Ausrüstung der Jahreszeit anpassenEine Decke mehr im Reisegepäck kann zum Ende des Sommers hin nie schaden. Nachts kühlt es merklich ab. Zeltcamper haben neben den Badesachen nun wetterfeste Bekleidung, Isomatte und Schlafsack im Gepäck.5. Weiter die Hygieneregeln beachtenMindestabstand, Mundschutz in geschlossenen Räumen sowie regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren sind im Alltag angekommen. Auch auf dem Campingplätz schützt man damit sich und andere. Falls vorhanden, lassen sich auch separate Privat- oder Familien-Badezimmer anmieten.Lohnenswerte Reiseziele für die NachsaisonDiese Fünf-Sterne-Campingplätze sind besonders attraktiv dank der ADAC Campcard-Pauschale (Standplatzgebühr inkl. zwei Personen und Strom).In DeutschlandCamping Rosenfelder Strand, Schleswig-Holstein, Insel Fehmarn, 18 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-rosenfelder-strandOstseecamping Familie Heide, Schleswig-Holstein, Kleinwaabs, 20 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/ostseecamping-familie-heideCamping Wulfener Hals, Schleswig-Holstein, Insel Fehmarn, 20 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-wulfener-halsCamping Miramar, Schleswig-Holstein, Insel Fehmarn, 20 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-miramarCamping Havelberge, Mecklenburg-Vorpommern, Groß Quassow/Woblitzsee, 20 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/campingpark-havelbergeAlfsee Ferien- und Erlebnispark, Niedersachsen, Rieste, 20 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/alfsee-ferien-und-erholungsparkCampingpark LuxOase, Sachsen, Kleinröhrsdorf bei Dresden, 20,90 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/campingpark-luxoaseStrandcamping Waging, Bayern, Waginger See, 28 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/strandcamping-wagingSüdsee-Camp, Niedersachsen, Wietzendorf, 31 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/suedsee-campKur-Gutshof-Camping Arterhof, Bayern, Bad Birnbach, 32,90 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/kur-gutshof-camping-arterhofund außerhalb der LandesgrenzenFrankreich: Camping La Roubine, Südfrankreich, Ardêche, 25 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-la-roubineItalien: Centro Vacanze Pra' delle Torri, Venetien/Adria, Caorle, 19,90 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/centro-vacanze-pra-delle-torriNiederlande: Camping De Papillon, Enschede, 16 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-de-papillonÖsterreich: Seecamping Berghof, Kärnten, Villach/Ossiacher See, 16 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/seecamping-berghofSchweiz: Campofelice Camping Village, Tessin, Lago Maggiore, 36,50 Euro/Nachthttps://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-campofeliceProduktangebotDie ADAC Campingführer 2020 (Nord- und Südeuropa) kosten je 22,80 Euro und sind im Buchhandel, in den ADAC Geschäftsstellen und im Internet unter http://www.adac.de/shop erhältlich. Mit ADAC Campcard 2020 für zahlreiche Rabatte und günstige Pauschalpreise auf Camping- und Stellplätzen.ADAC Camping- und Stellplatzführer-App 2020 für Smartphones und Tablets mit rund 17.000 Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnmobilfahrer und Caravan-Reisende. Erhältlich für je 8,99 Euro für iOS und Android).Nicht nur im klassischen Nachschlagewerk, sondern auch auf http://www.pincamp.de können Interessierte in die Campingwelt eintauchen. Das Onlineportal bietet neben jeder Menge Inspiration für Ausflug und Urlaub, zahlreichen Kundenbewertungen und Expertenmeinungen auch die Möglichkeit, direkt online zu buchen.Wohnmobile gibt es bei der ADAC Wohnmobilvermietung unter https://www.adac.de/produkte/fahrzeugvermietung/wohnmobile/Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. 