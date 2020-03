Berlin (ots) - Kinder und Jugendliche leben zunehmend in einer digitalen Welt.Deshalb hat die ADAC Stiftung heute das Portal "verkehrshelden.com" an den Startgebracht. Das neue Online-Angebot rund um Mobilität mit den SchwerpunktthemenVerkehrssicherheit und Unfallprävention vernetzt die seit vielen Jahren anKindergärten und Schulen angebotenen Verkehrserziehungsprogramme der ADACStiftung mit der digitalen Welt. "Die neue Edutainment-Plattform"verkehrshelden.com" der ADAC Stiftung richtet sich an Kinder, Jugendliche,Eltern sowie Pädagogen. Sie unterstützt und ergänzt unsere operativen Projekteim Bereich Verkehrserziehung mit innovativen zielgruppengerechtenOnline-Elementen. Mit diesem wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierungunseres Portfolios wollen wir noch mehr Menschen mit unseren Themen erreichenund einen weiteren Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten", sagtDr. Andrea David, Vorstand der ADAC Stiftung.Zum Start der Veröffentlichung fokussiert sich das Portal zunächst auf Kita- undSchulkinder der ersten Klassen mit dem Ziel, sie zu aufgeklärten,selbstschützenden, rücksichtsvollen und kooperativen Verkehrsteilnehmern zumachen. Der Schwerpunkt liegt deshalb auf den Themen "Sicherer Schulweg" und"Sichtbarkeit", die auch mit der "Sicherheitsaktion" der ADAC Stiftung jedesJahr rund um den Schulanfang an Schüler, Eltern und Lehrer adressiert werden.Für Kinder bietet das Online-Portal mit dem didaktisch aufbereiteteninteraktiven Lernspiel "Verkehrshelden unterwegs - sicher ans Ziel mit Friedaund Felix" ein echtes Highlight. Spielfiguren müssen hier sicher durchVerkehrssituationen navigiert werden. Highscores, verschiedene Levels und"Jump'n'Run"-Elemente sorgen für Spannung. verkehrshelden.com richtet sich aberauch an Eltern und Pädagogen in Kita und Schule. Dazu bietet die neue PlattformWissenswertes rund um das Thema Verkehrserziehung und handlungsorientierteMaterialien wie Unterrichtsimpulse, Arbeitsblätter und Checklisten. Zukünftigwerden auch passende Inhalte für Jugendliche und junge Fahranfänger entwickelt.Die Themenvielfalt und Formate des Portals werden sukzessive erweitert und umzeitgemäße digitale Inhalte ergänzt.Über die ADAC Stiftung: Die gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördertForschungs- und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen: WissenschaftlicheErkenntnisse sollen die Sicherheit im Straßenverkehr und im Amateur-Motorsporterhöhen. Außerdem sensibilisiert die ADAC Stiftung Kinder und Jugendliche miteigenen Programmen für Gefahren im Straßenverkehr. Durch die Förderung derMobilitätsforschung trägt die Stiftung dazu bei, den Straßenverkehr nachhaltigerzu gestalten. Die Stiftung unterstützt zudem hilfsbedürftige Unfallopfer mitMaßnahmen, die ihnen ein Stück ihrer persönlichen Mobilität zurückgeben. Einweiterer Förderschwerpunkt ist die Rettung aus Lebensgefahr mit der ADACLuftrettung gGmbH.Pressekontakt ADAC Stiftung:Andrea StehmeyerÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089 76 76 67 57andrea.stehmeyer@stiftung.adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122834/4536586OTS: ADAC SEOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell