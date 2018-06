ADAC Stiftung: Die neue Verkehrswelt geht auf Tour / Start der bundesweiten Roadshow vor dem MVG Museum in München / Sensibilisierung 14- bis 17-Jähriger für Gefahren im Straßenverkehr (FOTO)

München (ots) -Eine Klasse, zwei Stunden, vier Zelte - das ist die neueVerkehrswelt der ADAC Stiftung. Das erfolgreicheVerkehrserziehungsprogramm, das sich an Jugendliche zwischen 14 und17 Jahren richtet, erstrahlt jetzt in einem ganz neuen Look. DieModule wurden komplett neu und zielgruppengerecht gestaltet -praxisnah, mit moderner Technik und einem echten Aha-Effekt.Dr. Andrea David, Geschäftsführerin der ADAC Stiftung, beimAuftakt der bundesweiten Roadshow am 10. Juni vor dem MVG Museum inMünchen: "Kinder und Jugendliche mit eigenen Programmen für Gefahrenim Straßenverkehr zu sensibilisieren, ist einer derFörderschwerpunkte der ADAC Stiftung. Die Verkehrswelt wurde vonExperten und Pädagogen speziell für diese Altersgruppe entwickelt.Denn Verkehrserziehung soll und darf auch Spaß machen. Die Besuchererleben zum Beispiel durch eine Virtual-Reality-Brille das ThemaGeschwindigkeit sehr realitätsnah. Bei plötzlich auftauchendenHindernissen muss schnell reagiert werden, um den virtuell gefahrenenRoller zum Stehen zu bringen."Die vier Module der Verkehrswelt behandeln aktuelle und wichtigeThemen, mit denen der Straßenverkehr Jugendliche konfrontiert- denToten Winkel, Wirkung von Alkohol auf Koordinations- undReaktionsfähigkeit, Ablenkung durch Smartphone und Kopfhörer sowie(Fehl-)Einschätzung der eigenen Geschwindigkeit undReaktionsfähigkeit.Hautnah an der Realität, aber ohne böse Nebenwirkungen ist diesogenannte "Rauschbrille", die Alkoholeinfluss simuliert. Mitsuggerierten 0,8 Promille muss unter Zeitdruck balanciert werden,sind Bälle zu fangen oder Schnürsenkel zuzubinden. Das ThemaAblenkung ist so aktuell, dass es dafür bereits einen eigenen Begriffgibt: "Smombies" - so werden Menschen bezeichnet, die nur auf ihrSmartphone starren und meist auch noch Kopfhörer aufhaben. Das Themawird aus den unterschiedlichen Perspektiven von Autofahrern,Fahrradfahrern und Fußgängern behandelt: Die Jugendlichen müssen perTouchscreen in eine Filmszene eingreifen, bevor ein Unfall passiert.Im Modul Toter Winkel erleben die Jugendlichen, wie groß der ToteWinkel eines Pkw und Lkw wirklich ist. Dort, wo es der Einsatzortzulässt, wird sogar ein echter Lkw eingesetzt.Die Verkehrswelt, die von der Tank & Rast-Gruppe unterstützt wird,geht im Anschluss auf Tour durch Deutschland - sowohl zu Schulen,aber auch auf öffentliche Veranstaltungen. Der nächste öffentlicheTour-Stopp ist am 30. Juni und 1. Juli beim Kinder-und Jugendfestivalin Stuttgart (Schlossplatz). Weitere Tourdaten stehen unterstiftung.adac.de zur Verfügung.Über die ADAC Stiftung: Die gemeinnützige und mildtätige ADACStiftung fördert Forschungs- und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung vonUnfällen: Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen die Sicherheit imStraßenverkehr und im Amateur-Motorsport erhöhen. Außerdemsensibilisiert die ADAC Stiftung Kinder und Jugendliche mit eigenenProgrammen für Gefahren im Straßenverkehr. Durch die Förderung derMobilitätsforschung trägt die Stiftung dazu bei, den Straßenverkehrnachhaltiger zu gestalten. Die Stiftung unterstützt zudemhilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen, die ihnen ein Stück ihrerpersönlichen Mobilität zurückgeben. Ein weiterer Förderschwerpunktist die Rettung aus Lebensgefahr mit der ADAC Luftrettung gGmbH.Pressekontakt:Marion-Maxi Hartungi.A. ADAC StiftungTel.: 089/ 7676 3867Marion-Maxi.Hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell