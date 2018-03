München (ots) -Als Kooperationspartner des ZEIT LEO Weltretter Wettbewerbs hattedie ADAC Stiftung im September 2017 erstmals einen Sonderpreis fürdas beste Projekt zum Thema Mobilität ausgerufen. Ausgezeichnet wirdjetzt eine 5. Klasse der Ida-Ehre-Schule aus Hamburg mit ihrem"Long-Bike" - quasi ein Schulbus, bei dem alle selbst in die Pedaletreten müssen. Das moderne Fahrrad-Gespann fährt auf Schienen undsoll die Kinder sicher zur Schule bringen und somit alsumweltfreundliches Fortbewegungsmittel dienen.Dr. Andrea David, Geschäftsführerin der ADAC Stiftung und Mitgliedder Jury, zeigt sich beeindruckt, wie intensiv sich die Kinder mitaktuellen Problemen auseinandergesetzt haben. "Diese Kinder findenvielleicht in ein paar Jahren die große nachhaltige Lösung für einezukunftsfähige Mobilität. Aber jeder große Forscher fängt einmalklein an und genau dieses Engagement möchten wir fördern. Besondersgut gefallen hat mir an der Idee des Long-Bikes, dass die Kinder sichein innovatives Verkehrsmittel ausgedacht haben, das nicht nuremissionsfrei ist, sondern auch die körperliche Bewegung fördert."Der bundesweit ausgeschriebene Wettbewerb des Kindermagazins derZEIT richtet sich seit fünf Jahren an Schülerinnen und Schüler, diemit einem Projekt aus den Bereichen Mathematik, Informatik,Naturwissenschaften oder Technik ihre Umwelt verbessern wollen.Der Sonderpreis der ADAC Stiftung soll Kinder im Alter von 8 bis13 Jahren ermutigen, sich mit ihren Wünschen und Vorstellungen rundum das Thema "sichere, saubere und innovative Mobilität" imKlassenverband kritisch auseinanderzusetzen. Die Schüler sollenProbleme in ihrem nahen Umfeld oder in der Welt erkennen und dazurecherchieren, einen eigenen Gedankenansatz entwickeln und ihn ineiner selbst gewählten Form präsentieren.Die besten Weltretter-Teams wurden nach Hamburg eingeladen, woheute die Preisverleihung stattfindet, und gewinnen jeweils eineKlassenfahrt. Für die Fünftklässler der Ida-Ehre-Schule geht es nachMünchen zu einem Besuch bei der ADAC Stiftung mitÜberraschungsprogramm.Über die ADAC Stiftung: Die gemeinnützige und mildtätige ADACStiftung fördert Forschungs- und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung vonUnfällen: Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen die Sicherheit imStraßenverkehr und im Amateur-Motorsport erhöhen. Außerdemsensibilisiert die ADAC Stiftung Kinder und Jugendliche mit eigenenProgrammen für Gefahren im Straßenverkehr. Durch die Förderung derMobilitätsforschung trägt die Stiftung dazu bei, den Straßenverkehrnachhaltiger zu gestalten. Die Stiftung unterstützt zudemhilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen, die ihnen ein Stück ihrerpersönlichen Mobilität zurückgeben. Ein Förderschwerpunkt ist dieRettung aus Lebensgefahr mit der ADAC Luftrettung gGmbH.Pressekontakt:Marion-Maxi Hartungi.A. ADAC StiftungTel.: 089/ 7676 3867Marion-Maxi.Hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell