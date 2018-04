ADAC Stiftung, ADAC Luftrettung und DLR wollen bei Forschung und Entwicklung in der Luftrettung kooperieren / Memorandum of Understanding auf der ILA unterzeichnet (FOTO)

München (ots) -Die ADAC Stiftung, die ADAC Luftrettung und das Deutsche Zentrumfür Luft und Raumfahrt (DLR) haben eine zukunftsweisende Kooperationzur Weiterentwicklung der Luftrettung vereinbart. Eine entsprechendeErklärung wurde heute auf der Internationalen Luft- undRaumfahrtausstellung (ILA) in Berlin unterzeichnet. Diese sieht vor,dass die drei nichtkommerziellen Organisationen ihre Kompetenzenbündeln und zukünftig gemeinsam zur Weiterentwicklung der Rettung ausLebensgefahr und notfallmedizinischen Versorgung aus der Luftbeitragen."Das DLR will mit seiner Forschung langfristig dazu beitragen,Rettungshubschrauber fit zu machen für Einsätze bei fast jedem Wetterund zu jeder Tageszeit. Wir freuen uns zukünftig mit der ADACStiftung in diesem Bereich zusammenzuarbeiten", sagt dieDLR-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund undDLR-Luftfahrtvorstand Prof. Rolf Henke unterstreicht: "Entlang desDLR-Leitkonzepts Rettungshubschrauber 2030 ist der ADAC ein idealerPartner, um miteinander in Austausch zu treten, wie zukünftigeRettungshubschrauber ideal zu konzipieren sind und welcheForschungsfragen dafür gelöst werden müssen." Insgesamt richtet sichdie DLR-Luftfahrtforschung entlang von sechs Leitkonzepten zumFliegen der Zukunft aus."Die ADAC Stiftung hat sich mit einem ihrer Förderschwerpunkteder Rettung aus Lebensgefahr und damit auch der Weiterentwicklung derLuftrettung verschrieben", so Dr. Andrea David, Geschäftsführerin derADAC Stiftung. "Durch die enge Zusammenarbeit mit dem DLR und unseremTochterunternehmen, der ADAC Luftrettung, erwarten wir uns wertvolleImpulse, um zukunftsgerichtete Forschungsaktivitäten darausabzuleiten."Im Rahmen der Vereinbarung streben die Partner mehrere gemeinsameKooperationen an, die zur Optimierung der Leistungsfähigkeit undUmweltverträglichkeit der Luftrettung beitragen sollen. So sollen zumBeispiel die Bedingungen für einem erweiterten Flugbetrieb fürHubschrauber unter allen Wetterbedingungen untersucht werden, aberauch die psychologischen und physiologischen Anforderungen bei derPersonalauswahl gemeinsam weiterentwickelt werden. Außerdem soll auchdie Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Simulationstechnik imBereich der Mensch-Maschine-Interaktion zur weiteren Verbesserung derLuftrettung beitragen."Unsere Zusammenarbeit mit der DLR ermöglicht uns einedeutschlandweit einmalige Verbindung von Wissenschaft und Praxis",beschreibt Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung, diePerspektiven der Kooperation. "Wir haben mit dem DLR bereits in derVergangenheit erfolgreich beim Training und der Qualifizierung vonFlugpersonal zusammengearbeitet. Als nächstes Projekt wollen wirgemeinsam auch an der Konzeption des Rettungshubschraubers derZukunft - mit einem zeitlichen Horizont bis 2030 - arbeiten".Diese Pressemeldung finden Sie online mit Bildmaterial unterpresse.adac.de.Das DLR im ÜberblickDas Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist dasForschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- undRaumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeitenin Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit undDigitalisierung sind in nationale und internationale Kooperationeneingebunden. Über die eigene Forschung hinaus ist das DLR alsRaumfahrtagentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung undUmsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig. Zudemfungiert das DLR als Dachorganisation für den national größtenProjektträger.Über die ADAC Stiftung:Die gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördert Forschungs-und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen: WissenschaftlicheErkenntnisse sollen die Sicherheit im Straßenverkehr und imAmateur-Motorsport erhöhen. Außerdem sensibilisiert die ADAC StiftungKinder und Jugendliche mit eigenen Programmen für Gefahren imStraßenverkehr. Durch die Förderung der Mobilitätsforschung trägt dieStiftung dazu bei, den Straßenverkehr nachhaltiger zu gestalten. DieStiftung unterstützt zudem hilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen,die ihnen ein Stück ihrer persönlichen Mobilität zurückgeben. Einweiterer Förderschwerpunkt ist die Rettung aus Lebensgefahr mit derADAC Luftrettung gGmbH.Über die ADAC Luftrettung gGmbH:Mit mehr als 50 Rettungshubschraubern und 36 Stationen ist diegemeinnützige ADAC Luftrettung eine der größtenLuftrettungsorganisationen Europas. Seit 2017 gehört sie zurgemeinnützigen ADAC Stiftung. Die ADAC Rettungshubschrauber gehörenzum deutschen Rettungsdienstsystem und werden immer über dieNotrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert und sind im Notfallfür jeden Verunglückten oder Erkrankten zur Stelle. "Gegen die Zeitund für das Leben" lautet der Leitsatz der ADAC Luftrettung gGmbH.Denn gerade bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen gilt: Jeschneller der Patient in eine geeignete Klinik transportiert wirdoder vor Ort vom Notarzt versorgt wird, desto besser sind seineÜberlebenschancen bzw. seine Rekonvaleszenz.