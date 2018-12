ADAC Sportgala 2018: Erfolgreiche Motorsportler in München geehrt (FOTO)

München (ots) -Die Nacht der Sieger: Bei der ADAC Sportgala 2018 wurden amSamstagabend die erfolgreichsten Motorsportler der Saison 2018geehrt. Die ADAC Sportgala in der ADAC Zentrale in München setzte vorrund 400 geladenen Gästen einen glanzvollen Schlusspunkt derMotorsportsaison 2018. Geehrt wurde FIA Formel 3 Europameister MickSchumacher als ADAC Junior-Motorsportler des Jahres, die deutschenRallye-Meister Marijan Griebel/Alexander Rath als Motorsportler desJahres und Schnitzer Motorsport-Teamchef Karl "Charly" Lamm mit einemEhrenpreis für sein Lebenswerk. SPORT1 zeigt die Höhepunkte der ADACSportgala am 21. Dezember um 0 Uhr und am 25. Dezember um 14 Uhr."Wir haben im ADAC Motorsport auf zwei und vier Rädern eineaufregende Saison mit vielen bis zum Ende spannendenTitelentscheidungen erlebt. Dabei haben wir in diesem Jahr unsereumfangreiche Nachwuchsförderung weiter ausgebaut und bei unserengroßen Events wie der ADAC Rallye Deutschland wieder einmal mehr als200.000 Fans begeistert. Daran werden wir auch im kommenden Jahranknüpfen, wenn wir uns beim Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenringstärker einbringen aber auch für den Nachwuchs neue attraktive Serienschaffen wie die ADAC GT4 Germany", sagt ADAC Sportpräsident HermannTomczyk auf der ADAC Sportgala.Im Mittelpunkt des Abends stand die Auszeichnung von MarijanGriebel/Alexander Rath zu den ADAC Motorsportlern des Jahres. Das Duogewann die Deutsche Rallye-Meisterschaft und erhielt aus den Händenvon ADAC Sportpräsident Tomczyk den großen Christophorus ausNymphenburger Porzellan. Charly Lamm, der sich nach 40 Jahren an derSpitze von Schnitzer Motorsport, einem der internationalerfolgreichsten Rennställe im Tourenwagen- und GT-Sport, insPrivatleben zurückzieht, erhielt einen Ehren-Christophorus für seinLebenswerk."Den grossen Christophorus als ADAC Motorsportler des Jahres zugewinnen ist das i-Tüpfelchen am Ende einer tollen Saison, dierelativ schwierig begann, aber eine gute Wendung genommen hat.Gemeinsam mit meinen Beifahrer Alexander Rath, dem Team und meinemUnterstützer Armin Kremer haben wir hart gearbeitet. Ich habe mir indiesem Jahr auch den Traum erfüllen bei der ADAC Rallye Deutschlandin einem WRC-Auto in der Topklasse zu starten, dort haben wirebenfalls eine Topleistung gezeigt", freute sich Griebel über dieEhrung.Auch die Sieger der ADAC Master-Serien wurden am Samstag geehrt:Robert Renauer/Mathieu Jaminet (ADAC GT Masters-Fahrerwertung), LirimZendeli (ADAC Formel 4 Fahrerwertung), David Schumacher (ADAC Formel4 Rookie-Wertung), Henry Jacobi (ADAC MX Masters) und MarkusDrüge/Lisa Stengl (ADAC Rallye Masters).Anlässlich des 20. Geburtstags der ADAC Stiftung Sport fand imRahmen der ADAC Sportgala eine Tombola statt, deren Erlös zu 100Prozent der ADAC Stiftung Sport und damit derMotorsport-Nachwuchsförderung in Deutschland zu Gute kommt. Insgesamterlöste die Tombola einen Betrag von 20.000 Euro. Für die Tombolahatten ehemalige Geförderte wie Sebastian Vettel und Nico Hülkenbergund zahlreiche Partner des ADAC Motorsports Preise gestiftet. Seit1998 hat die ADAC Stiftung Sport 195 Sportler unterstützt, imkommenden Jahr zählen 36 Fahrer aus neun Motorsportdisziplinen zumFörderkader.Durch den Abend führten Julia Josten und Jochen Breyer. Dasabwechslungsreiche Programm endete mit einem Auftritt von ChrisNorman. Unter den Gästen waren der ehemaligeMercedes-Benz-Motorsportchef Norbert Haug, die ehemaligenDTM-Champions Mattias Ekström, Martin Tomczyk und Marco Wittmann,DMSB-Präsident Hans-Joachim Stuck, Speedway-Weltmeister MartinSmolinski, Motorrad-WM-Pilot Philipp Öttl, der ehemaligeMotorrad-Weltmeister und Formel-1-Fahrer Johnny Cecotto, dieehemaligen Rallye-Fahrerinnen Jutta Kleinschmidt und IsoldeHolderied, der Vorsitzende des Vorstand der ADAC Stiftung Sport undehemalige Bentley und Bugatti Chairman Wolfgang Dürheimer, PorscheMotorsport-Direktor Dr. Frank-Steffen Walliser, der ADACKlassik-Referent und ehemalige BMW Motorsport-Direktor Prof. Dr.Mario Theissen, , ADAC Präsident Dr. August Markl sowie zahlreicheMitglieder der Gremien und Geschäftsführungen/Vorstände aus ADACZentrale und Regionalclubs.Die ADAC Sportgala wurde unterstützt von ATS, AutoBild Motorsport,Jaguar, Pirelli, Postcon, Ravenol und Union Glashütte.Footage-Hinweis an die Redaktionen:Wir bieten von der ADAC Sportgala einen Newsfeed an. Richten Sieihre Anfrage an Oliver Runschke (Tel. 089 7676-6965 /oliver.runschke@adac.de).Pressekontakt:ADAC e.V.Oliver Runschke, Tel.: +49 (0) 89 7676 6965, E-Mail:oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, Tel.: +49 (0) 89 7676 6936, E-Mail:kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell