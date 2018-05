ADAC SE und BMW Group wollen Elektromobilität gemeinsam voranbringen / ADAC Mobilitätsoffensive mit attraktivem Angebot für Mitglieder / Leasing soll mehr Erfahrungen mit Elektroautos ermöglichen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

München (ots) -Die ADAC SE und die BMW Group starten eine Partnerschaft, die esinteressierten ADAC Mitgliedern ermöglicht, ihre Erfahrungen mitElektromobilität zu erweitern und zum Vorzugspreis ein Elektroautodes Modells BMW i3 zu leasen. Das Angebot, das sich exklusiv an ADACMitglieder richtet, bietet im Vergleich zu allgemein üblichenKonditionen einen Preisvorteil von bis zu 70 Euro pro Monat - je nachGestaltung des Leasing-Vertrages. Das Angebot gilt bis zum 30.September 2018. Leasinggeber und somit Vertragspartner für ADACMitglieder ist die BMW Bank.Als führender Mobilitätsdienstleister bietet der ADAC aktuelleInformationen und zahlreiche Beratungsleistungen rund umElektromobilität und andere alternative Antriebsformen. Im Zugeseiner neuen Mobilitätsoffensive "Wir machen Deutschland e-mobil"soll die Kooperation mit BMW den ADAC Mitgliedern nun auch praktischeErfahrungen mit Elektromobilität zu günstigen Konditionenermöglichen."Unsere Kooperation ist ein wichtiger Beitrag zurWeiterentwicklung der Elektromobilität in Deutschland, denn wirermöglichen unseren Clubmitgliedern praktische Erfahrungen zuattraktiven Konditionen", sagte Mahbod Asgari, Vorstand der ADAC SE,anlässlich der Ankündigung der Partnerschaft in München. "Mit BMWhaben wir hierbei einen etablierten Partner mit fortschrittlicherTechnik gewählt, der über entsprechende Lieferkapazitäten verfügt."Bei einem erfolgreichen Verlauf sei geplant, das Projekt auf weitereHersteller und andere Elektroauto-Modelle auszuweiten, so Asgari.Christian Ach, Leiter Vertrieb und Direktkundengeschäft BMWDeutschland: "Wir freuen uns, gemeinsam mit dem ADAC dieClubmitglieder für die Elektromobilität zu gewinnen und elektrischesFahren über unseren BMW i3 erlebbar zu machen. Unser gemeinsames Zielist die Förderung der Elektromobilität auf deutschen Straßen undinsbesondere in deutschen Städten. Die BMW Group setzt langfristigauf die Elektromobilität als Schlüsseltechnologie für die zukünftige,emissionsfreie Mobilität."2017 sind die Zulassungen für Elektro-, Hybrid- undPlug-in-Hybridfahrzeuge in Deutschland um 80 Prozent auf rund 118 000Fahrzeuge angestiegen, die Vielfalt an Modellen und Lademöglichkeitennimmt stetig zu. Der ADAC berät seine Mitglieder nicht nur zurElektromobilität und anderen Antriebsformen, sondern steht ihnen auchbei Fragen zur Beschaffung wie etwa Kauf, Leasing oder Sharingkompetent zur Seite. Im aktuellen Projekt können Interessenten sichzudem optional für eine ADAC Autoversicherung zu sehr gutenKonditionen entscheiden. Detaillierte Informationen zu dem neuenAngebot sind unter http://adac.de/e-angebot zu finden.Im Zuge der Ankündigung der Partnerschaft mit der BMW Group hatdie ADAC SE an der Zentrale in München eine neue, moderneElektrotankstelle mit vier Ladepunkten eingerichtet. Sie istöffentlich für Mitglieder und Nichtmitglieder nutzbar und soll dazubeitragen, mehr Erfahrungen mit dem Betrieb der Ladesäulen sowie mitdahinterliegenden Abrechnungssystemen zu sammeln. "Die zögerlicheNutzung der heterogenen Elektro-Infrastruktur ist nach unserenUmfragen immer noch eine wesentliche Hürde beim weiteren Ausbau derElektromobilität in Deutschland. Deswegen wollen wir auch an dieserStelle aktiv bleiben und einen Beitrag zur Weiterentwicklung desMarktes leisten", so Asgari.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, diemobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Zum 1. Januar 2018 bestehtsie aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem derADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG, der ADAC-RechtsschutzVersicherungs-AG, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC VerlagGmbH & Co. KG. Aktionäre der ADAC SE sind der ADAC e.V. mit 57,74Prozent, die ADAC Stiftung mit 25,1 Prozent sowie die ADAC Erste RCBeteiligungsgesellschaft mbH mit 17,16 Prozent, über die 13 ADACRegionalclubs mittelbar beteiligt sind.Diese Presseinformation finden Sie online unterwww.presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterwww.twitter.com/adacpresse.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 58 42alexander.machowetz@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell