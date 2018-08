ADAC SE mit profitablem Wachstum in 2017 / Umsatz und Vorsteuerergebnis legen zu / Digitalisierung der Geschäfte weiter im Fokus

München (ots) - Die ADAC SE hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatzvon 1,165 Mrd. Euro erzielt und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um30,8 Mio. Euro (+2,7 Prozent) gewachsen. Die Umsätze des Konzernslegten dabei maßgeblich in den Sparten Autovermietung undAssistanceleistungen zu, während im Zeitschriftengeschäft Rückgängezu verzeichnen waren. Das Ergebnis vor Steuern stieg im Vergleich zumVorjahr um 6,7 Prozent auf 125,5 Mio. Euro. DerKonzernjahresüberschuss der ADAC SE im Geschäftsjahr 2017 betrug 63,3Mio. Euro."Das zurückliegende Geschäftsjahr war von der Umsetzung des3-Säulen-Modells im ADAC geprägt", sagte Marion Ebentheuer, die imVorstand der ADAC SE unter anderem Finanzen und Versicherungenverantwortet. "Aus Sicht der Unternehmensleitung war die Entwicklungdes Konzerns im Jahr 2017 zufriedenstellend. Wir bleiben aufprofitablem Wachstumskurs und werden weiter in die durchgängigeDigitalisierung unserer Geschäfte investieren."Entwicklungen in den GeschäftsfeldernIm Versicherungsgeschäft verbesserten sich die Umsätze imGeschäftsjahr 2017 auf 781,6 Mio. Euro. Dabei konnten die SpartenReiserücktritt (+10,8 Prozent), Rechtsschutz (+3,7 Prozent),Krankenschutz (+3,2 Prozent) und die Unfallversicherung (+0,4Prozent) ihre Erlöse steigern. Nach geringeren Umsätzen in mehrerenVorjahren beim Rechtsschutz hat sich eine Beitragserhöhung Ende 2016positiv auf die Einnahmen in diesem Segment ausgewirkt.Die Finanzdienste, die im Wesentlichen ADAC-Kreditkarten undKfz-Finanzierungen vertreiben, konnten ihre Umsätze im Geschäftsjahr2017 um 1,8 Prozent auf 66,0 Mio. Euro steigern.Das Geschäftsfeld Luftfahrt, in dem die Vercharterung, derVertrieb und die Instandhaltung von Luftfahrzeugen verbucht werden,erzielte im Berichtsjahr einen leichten Umsatzanstieg um 1,0 Prozentauf 90,0 Mio. Euro.Die Sparte Assistanceleistungen weist im Vorjahresvergleich einenUmsatzzuwachs um 5,1 Prozent auf 80,4 Mio. Euro aus und ist damit in2017 deutlich über den Erwartungen gewachsen. Dies ist imWesentlichen auf die Gewinnung von Neukunden und die Ausweitungbestehender Verträge zurückzuführen.Das Geschäftsfeld Autovermietung, das internationalFerienmietwagen sowie PKW und LKW für den Bedarf der ADAC Mitgliederin Deutschland vermittelt, zeigte im Berichtsjahr vor allem iminternationalen Bereich erneut ein starkes Wachstum. Insgesamtkonnten die Umsatzerlöse in dieser Sparte um 6,6 Prozent auf 34,0Mio. Euro gesteigert werden."Mit unseren Automotive-Dienstleistungen und der Autovermietunglagen wir 2017 deutlich über den Erwartungen. In beidenGeschäftsfeldern konnten wir über Innovationen und PartnerschaftenNutzen für unsere Kunden und Mitglieder schaffen", sagte MahbodAsgari, Vorstand für Automobile Services in der ADAC SE. "Diesen Wegwerden wir weiterverfolgen und unser Portfolio dabei konsequent andie Marktentwicklungen anpassen."Die Umsatzerlöse im Zeitschriftengeschäft betrugen im Berichtsjahr74,4 Mio. Euro (-11,3 Prozent). Das Buchgeschäft lag mitUmsatzerlösen in Höhe von 6,6 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau.Aufgrund der im Geschäftsjahr 2016 eingebrachtenGeschäftsführungs- und Routinefunktionen aus dem ADAC e.V. erbrachtedie ADAC SE im Geschäftsjahr 2017 auch vielfältige Dienstleistungenfür seine Anteilseigner ADAC e.V. und ADAC Stiftung sowie derenTochtergesellschaften. Die entsprechenden Umsatzerlöse in der SparteDienstleistungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 71,3 Mio. Euro.Der detaillierte Wirtschaftsbericht der ADAC SE für dasGeschäftsjahr 2017 ist unterwww.adac.de/der-adac/ueber-uns-se/finanzen/wirtschaftsbericht-2017/abrufbar.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Der Konzern besteht aus 35 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, derADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, derADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Medien und Reise GmbH. Alswachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei aufInnovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nach Steuern von 63,3 Mio. Euro.(Bilanzstichtag 31.12.2017)Diese Presseinformation finden Sie online unterwww.presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unter www.twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 5842alexander.machowetz@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell